إتصال بين رجي وبارو... ونية لتنظيم مؤتمرين لدعم الجيش

شكر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في اتصال هاتفي، على الجهود التي بذلتها بلاده في ملف التجديد لليونيفيل بأفضل صيغة ممكنة.ورحب بارو بتبني الحكومة اللبنانية الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وأكد استعداد فرنسا الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها ودعم الجيش اللبناني.كما أبلغ بارو رجي عن نية الرئيس إيمانويل ماكرون تنظيم مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، ولإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي عندما تتوافر الظروف الملائمة لذلك.