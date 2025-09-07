الأخبار
LBCI
LBCI

إتصال بين رجي وبارو... ونية لتنظيم مؤتمرين لدعم الجيش

أخبار لبنان
2025-09-07 | 05:38
مشاهدات عالية
LBCI
0min
شكر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في اتصال هاتفي، على الجهود التي بذلتها بلاده في ملف التجديد لليونيفيل بأفضل صيغة ممكنة.

ورحب بارو بتبني الحكومة اللبنانية الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وأكد استعداد فرنسا الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها ودعم الجيش اللبناني. 

كما أبلغ بارو رجي عن نية الرئيس إيمانويل ماكرون تنظيم مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، ولإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي عندما تتوافر الظروف الملائمة لذلك.


أخبار لبنان

وبارو...

لتنظيم

مؤتمرين

الجيش

LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
15:05

بالصور - عرس جماعي في بكركي

LBCI
أمن وقضاء
01:21

ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية

LBCI
أخبار لبنان
09:59

"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح

LBCI
أمن وقضاء
01:54

الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
09:15

التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة

LBCI
حال الطقس
02:26

إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس

