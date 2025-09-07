الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عودة: الساكت عن الظلم ليس بريئًا بل مشارك في الإثم والخطيئة
أخبار لبنان
2025-09-07 | 06:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عودة: الساكت عن الظلم ليس بريئًا بل مشارك في الإثم والخطيئة
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس.
وفي عظته، قال: "الله لا يسر بهلاك الخطأة، بل يريدهم أن يتوبوا ويحيوا. هنا يظهر التباين بين فكر الله الساعي إلى الخلاص والمصالحة، وفكر العالم المادي الساعي وراء الكسب والتسلط والإنتقام والقصاص، وإلا كيف يفسر ازدراء القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، والمواثيق الدولية، وقتل الأبرياء، وتجويع الأطفال، ومحو المدن والحضارات؟"، مشددًا على أن "الساكت عن الظلم والقتل والإزدراء بحياة خليقة الله ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة".
أخبار لبنان
الساكت
الظلم
بريئًا
مشارك
الإثم
والخطيئة
التالي
سباق المدينة Run The City إنطلق صباحًا...
إتصال بين رجي وبارو... ونية لتنظيم مؤتمرين لدعم الجيش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-15
عودة في عيد السيدة: الرقاد الذي نحتفل به اليوم ليس موتًا يبتلع الحياة بل انتقال نحو الحياة التي لا تزول
أخبار لبنان
2025-08-15
عودة في عيد السيدة: الرقاد الذي نحتفل به اليوم ليس موتًا يبتلع الحياة بل انتقال نحو الحياة التي لا تزول
0
أخبار لبنان
2025-08-30
باسيل: من الظلم تحميل الجيش مسؤولية حماية البلاد من دون تزويده بالإمكانات اللازمة
أخبار لبنان
2025-08-30
باسيل: من الظلم تحميل الجيش مسؤولية حماية البلاد من دون تزويده بالإمكانات اللازمة
0
آخر الأخبار
2025-08-28
مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة: الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان والاستهداف الممنهج للمدنيين والأبرياء والبنى التحتية إضافةً إلى منع عودة النازحين داخلياً إلى منازلهم وقراهم وأرزاقهم ما زالت مستمرة
آخر الأخبار
2025-08-28
مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة: الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان والاستهداف الممنهج للمدنيين والأبرياء والبنى التحتية إضافةً إلى منع عودة النازحين داخلياً إلى منازلهم وقراهم وأرزاقهم ما زالت مستمرة
0
أخبار لبنان
2025-08-24
بهاء الحريري: تسليم السلاح وحصره بيد الجيش ليس خياراً بل شرط أساسي لبناء الدولة العادلة
أخبار لبنان
2025-08-24
بهاء الحريري: تسليم السلاح وحصره بيد الجيش ليس خياراً بل شرط أساسي لبناء الدولة العادلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:56
الجيش: توقيف مواطنين في النبطية وبعبدا بتهم الإتجار بالأسلحة وإطلاق النار
أمن وقضاء
07:56
الجيش: توقيف مواطنين في النبطية وبعبدا بتهم الإتجار بالأسلحة وإطلاق النار
0
أخبار لبنان
06:57
أورتاغوس في بيروت...
أخبار لبنان
06:57
أورتاغوس في بيروت...
0
تقارير نشرة الاخبار
06:52
ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...
تقارير نشرة الاخبار
06:52
ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...
0
تقارير نشرة الاخبار
06:31
سباق المدينة Run The City إنطلق صباحًا...
تقارير نشرة الاخبار
06:31
سباق المدينة Run The City إنطلق صباحًا...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-08-19
"أفظع قصة على الإطلاق"... اقتحم حانة وخطط لتعذيب ضحاياه بأبشع الطرق وهذا كان مصيره!
منوعات
2025-08-19
"أفظع قصة على الإطلاق"... اقتحم حانة وخطط لتعذيب ضحاياه بأبشع الطرق وهذا كان مصيره!
0
خبر عاجل
2025-06-15
المديرية العامة للطيران المدني: نقل اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ بدءا من صباح الغد
خبر عاجل
2025-06-15
المديرية العامة للطيران المدني: نقل اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ بدءا من صباح الغد
0
أخبار دولية
08:26
ماكرون يندد بمضي روسيا في منطق الحرب بعد أكبر هجماتها على أوكرانيا
أخبار دولية
08:26
ماكرون يندد بمضي روسيا في منطق الحرب بعد أكبر هجماتها على أوكرانيا
0
أخبار لبنان
2025-09-04
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
2025-09-04
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:52
ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...
تقارير نشرة الاخبار
06:52
ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...
0
تقارير نشرة الاخبار
06:31
سباق المدينة Run The City إنطلق صباحًا...
تقارير نشرة الاخبار
06:31
سباق المدينة Run The City إنطلق صباحًا...
0
أخبار دولية
05:46
إعلان قداسة الطوباويين كارلو أكوتيس وبيار جورجيو فراساتي في الفاتيكان
أخبار دولية
05:46
إعلان قداسة الطوباويين كارلو أكوتيس وبيار جورجيو فراساتي في الفاتيكان
0
أخبار لبنان
05:34
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
أخبار لبنان
05:34
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
2
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
3
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
4
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
5
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
6
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
7
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
8
حال الطقس
02:26
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:26
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More