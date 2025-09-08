كركي: بدء استفادة الصحافيين والمصورين من التقديمات الصحيّة في الضمان

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه تقرّر إخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أي تقديمات أخرى لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة حصراً، من دون شمولهم بسائر تقديمات الضمان.



واكد المدير العام لصندوق الضمان الدكتور محمد كركي أن هذا الإجراء ليس وليد اللحظة، بل ينسجم مع النهج الذي تتّبعه إدارة الضمان منذ فترة طويلة لجهة تكريس الحقّ بالضمان الاجتماعي ليصبح بمتناول كلّ مواطن لبناني، وأمل أن "تعزّز هذه الخطوة المسار الإصلاحي القائم على تعزيز شموليّة الضمان والعمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.



