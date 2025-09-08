الكهرباء في زحلة "كما في سويسرا".. نكد للـLBCI: أخشى على الاستمرارية والحلّ بهيئة ناظمة

أكد رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد أنّ هناك ثقة متبادلة بين الشركة والأهالي، مشيراً إلى أنّ مشاكل الجباية المزمنة في باقي المناطق مستمرة منذ 30 عاماً ولم تُحل حتى اليوم.



وأوضح نكد في حديث للـLBCI عبر برنامج نهاركم سعيد أنّ شركة كهرباء لبنان استردّت امتياز كهرباء زحلة عام 2018، وأبرمت عقد تشغيل مع الشركة، غير انه اوضح ان كهرباء زحلة تعمل بموجب استمرارية المرفق العام وتعليق المهل . وشدد على أنّ النموذج القائم في زحلة "يجعل الناس يشعرون وكأنهم يعيشون في سويسرا"، متمنياً تعميم هذه التجربة على كل لبنان.



وفيما أبدى خشيته من غياب الاستمرارية، شدد نكد على أنّ الحلّ يكمن في وجود هيئة ناظمة مسؤولة عن ملف كهرباء زحلة.

وكشف نكد ان كهرباء زحلة تنتج 2.5 ميغاواط عبر الطاقة الشمسية اضافة الى انتاج المولدات التابعة لكهرباء زحلة وتؤمن الكهرباء لسبعين الف مشترك في زحلة والجوار على مدى 24 ساعة يومياً ضمنها اربع ساعات من مؤسسة كهرباء لبنان مع صيانة يومية على مدار الساعة. كما كشف ان كهرباء زحلة امّنت الكهرباء على مدى 24 ساعة في خلال فترة الحر وانقطاع التيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان.



واعلن نكد ان الاشخاص الذين زودوا منازلهم بالطقة الشمسية يمكنهم تزويد الشبكة بفائض الطاقة المنتجة لديهم في إطار برنامج خاص يمكنهم من الاستفادة من الطاقة.ولفت الى ان الشركة تُرسل إرشادات عبر "فايسبوك" لمشتركيها بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

وتمنى تعميم نموذج كهرباء زحلة في كل لبنان في اطار اللامركزية الكهربائية.