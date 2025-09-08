الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحاج حسن من الأنصار: وقف إطلاق النار فرضته موازين القوة.. والسلاح كرامتنا
أخبار لبنان
2025-09-08 | 04:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الحاج حسن من الأنصار: وقف إطلاق النار فرضته موازين القوة.. والسلاح كرامتنا
رأى رئيس تكتل "نواب بعلبك" النائب حسين الحاج حسن، أن "وقف إطلاق النار الذي حصل جاء نتيجة أن إسرائيل لم تربح الحرب وحزب الله لم يهزم، فتم التوصل إلى اتفاق هدنة وفق بنود محددة"، وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قام بتمديد فترة انسحاب الجيش الإسرائيلي من دون الرجوع إلى أحد، معتبرا ذلك أول خرق للاتفاق"، لافتا إلى أن "الخروق لم تتوقف منذ ذلك الوقت حتى اليوم".
وقال خلال لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة في "حزب الله" في دارة رئيس بلدية الأنصار أحمد عبيد:"ان الأميركي والإسرائيلي لديهما حسابات وأهداف مشتركة تتمثل بإنهاء المقاومة، واختراق بيئتها الحاضنة ودفع لبنان إلى التطبيع وتعزيز النفوذ الأميركي فيه أكثر فأكثر".
واضاف "نحن نقرأ جيدا مجريات المنطقة، ونرى أن توم براك يحمل معه دائما أوراقا تحتوي على طلبات من لبنان فقط، من دون أن يطلب أي التزام من إسرائيل بالمقابل"، مشيرا إلى أن "براك صرح سابقا بأن إسرائيل لم تعد تعترف بحدود سايكس– بيكو، وأن من حقها أن تذهب حيثما تشاء.
ولفت إلى أن "الحكومة استدركت في الخامس من أيلول ما حصل في الخامس والسادس من آب، ونأمل أن يكون هذا الاستدراك ثابتا وغير خاضع للضغوط الأميركية، وإن الحكومة قد تبنت الموقف نفسه الذي تطرحه المقاومة، أي وقف العدوان، إعادة الأسرى، انسحاب الجيش الإسرائيلي وإطلاق ورشة الإعمار"، مشددا على أن "الثقة بالجيش اللبناني كبيرة، لكن الموضوع في جوهره سياسي وليس عسكري"، معتبرا أن "الحديث عن استراتيجية أمن وطني لا يعني البكاء أمام أميركا أو اعتماد الدبلوماسية الساقطة".
وقال:"نعم، تلقينا ضربات قاسية، لكن لدينا تاريخ عريق من الانتصارات، والحرب سجال: لم نهزم ولم ينتصر العدو. وما لم يتحقق بالحرب، يراد أن ينتزع بالدبلوماسية وعلى حسابنا فقط، في حين أن قرارات دولية مثل القرار 425 وغيره لا تنفذ"، وأكد أن "السلاح هو كرامتنا وشرفنا، ولا يتوهم أحد أن هذا السلاح قابل للتسليم، فنصبح بلا كرامة ولا شرف"، لافتا إلى أن "النقاش في موضوع السلاح لا يكون إلا ضمن استراتيجية دفاع وطنية يشارك فيها الجميع، وحين يتم إقناعنا بوجود استراتيجية دفاعية تحمي الوطن، عندها لكل حادث حديث".
وانتقد أداء الحكومة في الأشهر الماضية، "حيث "تم تسليم أسير وإطلاق سراح عميل من دون أي مقابل، فيما لم تجرؤ الدولة حتى على إصدار بيان رسمي"، معتبرا أنه "كان من الحد الأدنى أن ينجز تبادل عبر تسليم الأسير مقابل أسرى مدنيين لبنانيين".
ختم:"نأمل ألا تتكرر تجربة الخامس والسابع من آب وإصدار قرارات غير ميثاقية، ونرجو أن يكون البيان الصادر بعد الجلسة الحكومية الأخيرة بمثابة خارطة طريق لعمل الحكومة، بعيدا من الضغوطات الأميركية".
أخبار لبنان
الأنصار:
إطلاق
النار
فرضته
موازين
القوة..
والسلاح
كرامتنا
التالي
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
الكهرباء في زحلة "كما في سويسرا".. نكد للـLBCI: أخشى على الاستمرارية والحلّ بهيئة ناظمة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-24
الحاج حسن: من يدعو إلى حصر السلاح أو نزعه ليس لديه خيار آخر إلا الاستسلام
أخبار لبنان
2025-08-24
الحاج حسن: من يدعو إلى حصر السلاح أو نزعه ليس لديه خيار آخر إلا الاستسلام
0
أخبار لبنان
2025-08-25
الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح غير ميثاقي وغير قابل للتطبيق
أخبار لبنان
2025-08-25
الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح غير ميثاقي وغير قابل للتطبيق
0
آخر الأخبار
2025-07-30
قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار حصراً في جنوب نهر الليطاني ومسألة السلاح شأن داخلي
آخر الأخبار
2025-07-30
قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار حصراً في جنوب نهر الليطاني ومسألة السلاح شأن داخلي
0
أخبار دولية
2025-07-17
نتانياهو يقول إن وقف إطلاق النار في سوريا "انتزع بالقوة"
أخبار دولية
2025-07-17
نتانياهو يقول إن وقف إطلاق النار في سوريا "انتزع بالقوة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:17
كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية
أخبار لبنان
08:17
كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية
0
أمن وقضاء
07:44
قوى الامن: منع المرور داخل نفق الكوكودي – خلدة ليل غدٍ بسبب أعمال صيانة الإنارة
أمن وقضاء
07:44
قوى الامن: منع المرور داخل نفق الكوكودي – خلدة ليل غدٍ بسبب أعمال صيانة الإنارة
0
أخبار لبنان
07:42
بهاء الحريري التقى فاعليات بيروتية وناقش مستقبل العاصمة ودورها الوطني
أخبار لبنان
07:42
بهاء الحريري التقى فاعليات بيروتية وناقش مستقبل العاصمة ودورها الوطني
0
أخبار لبنان
07:39
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
أخبار لبنان
07:39
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-13
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
أخبار لبنان
2025-08-13
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
0
فنّ
2025-08-26
بعد رحلة علاجية مرهقة... أنغام تعود إلى مصر ضمن أجواء عائلية (صور)
فنّ
2025-08-26
بعد رحلة علاجية مرهقة... أنغام تعود إلى مصر ضمن أجواء عائلية (صور)
0
أمن وقضاء
05:12
الجيش: رماية جوية في حقل رماية العاقورة - جبيل
أمن وقضاء
05:12
الجيش: رماية جوية في حقل رماية العاقورة - جبيل
0
أخبار دولية
07:13
الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار
أخبار دولية
07:13
الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
0
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
0
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
0
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
0
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
0
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
0
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
3
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
4
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
5
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
6
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
7
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
8
خبر عاجل
12:46
جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين
خبر عاجل
12:46
جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More