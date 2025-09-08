الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصحة أعلنت نتائج الكشف على جودة متممات غذائية...
أخبار لبنان
2025-09-08 | 06:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الصحة أعلنت نتائج الكشف على جودة متممات غذائية...
أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان،"في سياق متابعة ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية حول وجود مخالفات في أحد مصانع المتممات الغذائية، نتائج الكشف الميداني الذي أجرته مع التذكير بالإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة وجودة المنتجات وحماية صحة المواطنين، وذلك وفق التالي:
- كلفت الوزارة فريقاً مختصاً بزيارة مصنع فارما أم لإجراء كشف ميداني وجمع عينات من الأصناف التي تردد أنها غير مطابقة للمواصفات.
- تم إجراء تحاليل في عدة مختبرات محلية ودولية معتمدة.
-تم تجميد إنتاج الأصناف المثارة بحقها الشكوك إلى حين ورود نتائج التحليل.
- بعد استكمال عمليات الكشف، خلص تقرير فريق وزارة الصحة العامة إلى أن المصنع يستوفي الشروط العلمية والصحية للتصنيع الجيد بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها.
-جاءت نتائج تحاليل العينات التي تم إرسالها إلى مختبرات في لبنان وخارجه ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير المعتمدة، ويمكن الإطلاع على تفاصيل النتائج من وزارة الصحة العامة.
بناء عليه، لا يوجد مانع من استئناف المصنع لعملية الإنتاج كالمعتاد، مع الالتزام بالخضوع للكشوفات الدورية المعتمدة من الوزارة، كما هو معمول به مع كافة المصانع الدوائية الأخرى لضمان استمرارية السلامة والجودة.
إن وزارة الصحة العامة، تؤكد على حرصها التام على متابعة كافة المنشآت التي تخضع لصلاحيتها بكل شفافية ومسؤولية، وتدعم قطاع الأدوية الوطنية ذات الجودة، كما تدعو الجميع الى التعاون لما فيه صحة وخير المواطن".
أخبار لبنان
أعلنت
نتائج
الكشف
متممات
غذائية...
التالي
المفتي دريان استقبل وزير الاقتصاد: بحث في الأوضاع الاقتصادية والمستجدات اللبنانية والعربية
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-27
وزير الصحة: إقفال مركز للتجميل في بيروت بناء على الكشف الميدانيّ
أخبار لبنان
2025-06-27
وزير الصحة: إقفال مركز للتجميل في بيروت بناء على الكشف الميدانيّ
0
آخر الأخبار
2025-07-28
ترامب يعلن أن واشنطن ستقيم "مراكز لتوزيع المواد الغذائية" في غزة
آخر الأخبار
2025-07-28
ترامب يعلن أن واشنطن ستقيم "مراكز لتوزيع المواد الغذائية" في غزة
0
أخبار لبنان
2025-08-07
"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا" أعلنت نتائج التحقيق الأوليّ في مقبرة جرود عرسال
أخبار لبنان
2025-08-07
"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا" أعلنت نتائج التحقيق الأوليّ في مقبرة جرود عرسال
0
آخر الأخبار
2025-07-07
الرئيس الإيراني: خلافا للشائعات لم تؤكد أجهزتنا الأمنية وجود أي تعاون عسكري بين دول الجوار والكيان الصهيوني وبعض دول الجوار أعلنت استعدادها لإرسال سلع أساسية لبلادنا
آخر الأخبار
2025-07-07
الرئيس الإيراني: خلافا للشائعات لم تؤكد أجهزتنا الأمنية وجود أي تعاون عسكري بين دول الجوار والكيان الصهيوني وبعض دول الجوار أعلنت استعدادها لإرسال سلع أساسية لبلادنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:17
كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية
أخبار لبنان
08:17
كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية
0
أمن وقضاء
07:44
قوى الامن: منع المرور داخل نفق الكوكودي – خلدة ليل غدٍ بسبب أعمال صيانة الإنارة
أمن وقضاء
07:44
قوى الامن: منع المرور داخل نفق الكوكودي – خلدة ليل غدٍ بسبب أعمال صيانة الإنارة
0
أخبار لبنان
07:42
بهاء الحريري التقى فاعليات بيروتية وناقش مستقبل العاصمة ودورها الوطني
أخبار لبنان
07:42
بهاء الحريري التقى فاعليات بيروتية وناقش مستقبل العاصمة ودورها الوطني
0
أخبار لبنان
07:39
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
أخبار لبنان
07:39
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-13
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
أخبار لبنان
2025-08-13
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
0
فنّ
2025-08-26
بعد رحلة علاجية مرهقة... أنغام تعود إلى مصر ضمن أجواء عائلية (صور)
فنّ
2025-08-26
بعد رحلة علاجية مرهقة... أنغام تعود إلى مصر ضمن أجواء عائلية (صور)
0
أمن وقضاء
05:12
الجيش: رماية جوية في حقل رماية العاقورة - جبيل
أمن وقضاء
05:12
الجيش: رماية جوية في حقل رماية العاقورة - جبيل
0
أخبار دولية
07:13
الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار
أخبار دولية
07:13
الاتحاد الأوروبي يدين عملية إطلاق النار في القدس: دليل على ضرورة وقف إطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
0
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
0
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
0
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
0
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
0
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
0
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
3
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
4
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
5
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
6
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
7
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
8
خبر عاجل
12:46
جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين
خبر عاجل
12:46
جعجع للشّيعة: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وأن لا يميّزوا أنفسهم بأيّ تمييز خاصّ وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصًّا يميّزهم عن غيرهم" هذا الكلام ليس لي ولا لأيّ أحد آخر منّا بل لسماحة الإمام محمّد مهدي شمس الدّين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More