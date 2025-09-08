الصحة أعلنت نتائج الكشف على جودة متممات غذائية...

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان،"في سياق متابعة ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية حول وجود مخالفات في أحد مصانع المتممات الغذائية، نتائج الكشف الميداني الذي أجرته مع التذكير بالإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة وجودة المنتجات وحماية صحة المواطنين، وذلك وفق التالي:



- كلفت الوزارة فريقاً مختصاً بزيارة مصنع فارما أم لإجراء كشف ميداني وجمع عينات من الأصناف التي تردد أنها غير مطابقة للمواصفات.



- تم إجراء تحاليل في عدة مختبرات محلية ودولية معتمدة.



-تم تجميد إنتاج الأصناف المثارة بحقها الشكوك إلى حين ورود نتائج التحليل.



- بعد استكمال عمليات الكشف، خلص تقرير فريق وزارة الصحة العامة إلى أن المصنع يستوفي الشروط العلمية والصحية للتصنيع الجيد بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها.



-جاءت نتائج تحاليل العينات التي تم إرسالها إلى مختبرات في لبنان وخارجه ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير المعتمدة، ويمكن الإطلاع على تفاصيل النتائج من وزارة الصحة العامة.



بناء عليه، لا يوجد مانع من استئناف المصنع لعملية الإنتاج كالمعتاد، مع الالتزام بالخضوع للكشوفات الدورية المعتمدة من الوزارة، كما هو معمول به مع كافة المصانع الدوائية الأخرى لضمان استمرارية السلامة والجودة.



إن وزارة الصحة العامة، تؤكد على حرصها التام على متابعة كافة المنشآت التي تخضع لصلاحيتها بكل شفافية ومسؤولية، وتدعم قطاع الأدوية الوطنية ذات الجودة، كما تدعو الجميع الى التعاون لما فيه صحة وخير المواطن".



