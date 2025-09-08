لقاء "سيدة الجبل": إستمرار السلاح يعني نسف إمكانية قيام دولة

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، وأصدر المجتمعون بيانا، لفتوا فيه الى ان "البعض يحاول ربط ضرورة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية بأحداث خارجة عن قدرتنا على التأثير فيها، أحداث إقليمية ودولية"، مؤكدين "أن حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية هو مطلبٌ بديهي وطني لبناني مستقل عن أي مطلب آخر كما أنه شرطٌ أساسي لقيام دولة سيادية، لأن العكس، أي استمرار السلاح يعني نسف إمكانية قيام دولة".



وأشار الى ان "اللقاء" "يتابع الضرر الذي يسببه "حزب الله" داخل بيئته من خلال التأثير على الخدمات الاجتماعية والبرامج التربوية الموجّهة، والتي تطال الاطفال بالتحديد، وحصرية الخدمات الاستشفائية"، معلنا :"إن حكومة لبنان معنية ليس فقط بحصرية السلاح، إنما أيضا باسترجاع مجتمع بكامله إلى كنف الدولة والفكرة اللبنانية".