الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة وإطلاق النار
أخبار لبنان
2025-09-08 | 07:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة وإطلاق النار
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القصر - الهرمل المواطن (ح.ز.)، المطلوب لترؤسه عصابات خطف أشخاص مقابل فدية مالية، ولإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات وسرقة سيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.
وأثناء عملية التوقيف، تعرضت الدورية لإطلاق نار، فردّ العناصر بالمثل ما أدى إلى إصابة المطلوب، ونُقِل إلى أحد المستشفيات ، وضُبط في حوزته سلاح حربي وكمية من المخدرات، اضافة إلى أوراق ثبوتية مزورة.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
توقيف
مواطنين
لارتكابهم
جرائم
مختلفة
الاتجار
بالأسلحة
وإطلاق
النار
التالي
أمن الدولة توقف مروج مخدرات في طرابلس
لقاء "سيدة الجبل": إستمرار السلاح يعني نسف إمكانية قيام دولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-08-19
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها تأليف عصابات للإتجار بالأسلحة وسرقة الدراجات النارية
أمن وقضاء
2025-08-19
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها تأليف عصابات للإتجار بالأسلحة وسرقة الدراجات النارية
0
أمن وقضاء
2025-08-23
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار
أمن وقضاء
2025-08-23
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار
0
أمن وقضاء
2025-06-14
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار والتهريب
أمن وقضاء
2025-06-14
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار والتهريب
0
أمن وقضاء
2025-07-08
الجيش: توقيف مطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة والمشاركة في عملية خطف وإطلاق النار
أمن وقضاء
2025-07-08
الجيش: توقيف مطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة والمشاركة في عملية خطف وإطلاق النار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
0
خبر عاجل
10:38
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
خبر عاجل
10:38
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
0
اقتصاد
10:32
المالية أطلقت خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الرقمية بالتعاون مع صندوق النقد
اقتصاد
10:32
المالية أطلقت خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الرقمية بالتعاون مع صندوق النقد
0
أخبار لبنان
10:26
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
أخبار لبنان
10:26
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:42
الرئيس الصيني يدعو دول مجموعة بريكس لمواجهة "كل أشكال الحمائية"
أخبار دولية
10:42
الرئيس الصيني يدعو دول مجموعة بريكس لمواجهة "كل أشكال الحمائية"
0
آخر الأخبار
06:28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المنطقة الصناعية في ديمونا في صحراء النقب
آخر الأخبار
06:28
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المنطقة الصناعية في ديمونا في صحراء النقب
0
آخر الأخبار
03:57
إعلام إسرائيلي: مقتل 4 في إطلاق نار في القدس
آخر الأخبار
03:57
إعلام إسرائيلي: مقتل 4 في إطلاق نار في القدس
0
آخر الأخبار
06:29
القناة 12 الإسرائيلية: مسيرة معادية تتجه نحو منطقة ديمونا في صحراء النقب
آخر الأخبار
06:29
القناة 12 الإسرائيلية: مسيرة معادية تتجه نحو منطقة ديمونا في صحراء النقب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
0
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
0
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
0
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
0
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
0
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
0
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
3
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
4
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
5
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
6
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
7
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
8
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More