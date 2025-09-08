الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة وإطلاق النار

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القصر - الهرمل المواطن (ح.ز.)، المطلوب لترؤسه عصابات خطف أشخاص مقابل فدية مالية، ولإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات وسرقة سيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.

وأثناء عملية التوقيف، تعرضت الدورية لإطلاق نار، فردّ العناصر بالمثل ما أدى إلى إصابة المطلوب، ونُقِل إلى أحد المستشفيات ، وضُبط في حوزته سلاح حربي وكمية من المخدرات، اضافة إلى أوراق ثبوتية مزورة.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.