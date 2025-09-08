الأخبار
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
أخبار لبنان
2025-09-08 | 07:39
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، جولة افق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تناولت الأوضاع في البلاد وفي الجنوب والتطورات بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
وبعد اللقاء اكتفى الرئيس بري بالقول: "ببركات ستنا مريم كل شي منيح".
جمعية المستشارين في الإدارة والتنمية
واستقبل الرئيس عون أعضاء مجلس إدارة جمعية المستشارين في الإدارة والتنمية برئاسة الدكتور مهند الاسعد، الذي رأى أن "القطاع الاستشاري ليس قطاعا هامشيا او تكميليا بل قطاع انتاجي بامتياز، وتشير التقديرات الى ان مساهمته المباشرة وغير المباشرة يمكن ان تبلغ اربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واعرب الرئيس عون عن تقديره للدور الذي يقوم به أعضاء الجمعية، منوها بقدرات اللبنانيين في الداخل والخارج في كل المجالات ولا سيما في المجال الاستشاري، معتبرا ان الاستثمار في الثروة الإنسانية يشكل ضمانة لتوفير إنتاجية ناجحة ومستدامة، مؤيدا مطلب الجمعية في انتشار المعهد الوطني للمستشارينالذي سيضفي على دور المستشار قيمة مضافة.
نقابة اختصاصيي العمل الاجتماعي
واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة اختصاصيي العمل الاجتماعي برئاسة ناديا بدران التي طالبت بأن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية المرجعية التي تراقب نوعية وكيفية ممارسة النقابة المهنية، بغية حماية المستفيد من عملها الذي يمكن ان يكون شخصا او اسرة او مجموعة او مؤسسة.
واودعت بدران الرئيس عون نسخة من الصيغة النهائية للقانون الذي أعدته النقابة بالتعاون مع الجامعات وأصحاب الاختصاص.
واكد الرئيس عون متابعته مطالب النقابة، مشددا على أهمية ان يتحلى الانسان بالاخلاق الى جانب العلم في كل الاختصاصات، وقال: واجباتنا الوقوف الى جانبكم في موضوع تنظيم المهنة بما يخدم المجتمع وتطوير افراده ويعزز روح التعاون والتكافل في ما بينهم ويعالج العديد من المشكلات القائمة ونشر الوعي المجتمعي والحد من الظواهر السلبية فيه.
عيراني
الى ذلك، استقبل الرئيس عون القاضي في مجلس شورى الدولة كارل عيراني وهنأه على فوزه بشهادة تقدير لدوره في مكافحة الفساد منحته إياها الأمم المتحدة بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بعدما كان نال جائزة أخرى على قرارات أصدرها في مجال مكافحة الفساد من وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية.
وتقديرا لجرأة القاضي عيراني المحصنة بالعلم والثقافة ووقوفه الى جانب الحق في وجه الفساد، منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط لكونه"قاض مقدام وساع الى العدالة عبر النزاهة والشفافية، فاستحق تقديرا محليا وتكريما عالميا حيال هذا التاريخ الحافل بالإنجازات.
سفير لبنان في المغرب
وفي قصر بعبدا سفير لبنان في المغرب علي ضاهر الذي شكر الرئيس عون ومجلس الوزراء على الثقة التي اولياه إياها في تعيينه سفيرا للبنان في المغرب، مؤكدا العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية- المغربية وتطويرها.
