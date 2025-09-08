الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة

أخبار لبنان
2025-09-08 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة

اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، جولة افق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تناولت الأوضاع في البلاد وفي الجنوب والتطورات بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
وبعد اللقاء اكتفى الرئيس بري بالقول: "ببركات ستنا مريم كل شي منيح".

جمعية المستشارين في الإدارة والتنمية

واستقبل الرئيس عون أعضاء مجلس إدارة جمعية المستشارين في الإدارة والتنمية برئاسة الدكتور مهند الاسعد، الذي رأى أن "القطاع الاستشاري ليس قطاعا هامشيا او تكميليا بل قطاع انتاجي بامتياز، وتشير التقديرات الى ان مساهمته المباشرة وغير المباشرة يمكن ان تبلغ اربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واعرب الرئيس عون عن تقديره للدور الذي يقوم به أعضاء الجمعية، منوها بقدرات اللبنانيين في الداخل والخارج في كل المجالات ولا سيما في المجال الاستشاري، معتبرا ان الاستثمار في الثروة الإنسانية يشكل ضمانة لتوفير إنتاجية ناجحة ومستدامة، مؤيدا مطلب الجمعية في انتشار المعهد الوطني للمستشارينالذي سيضفي على دور المستشار قيمة مضافة.

نقابة اختصاصيي العمل الاجتماعي

واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة اختصاصيي العمل الاجتماعي برئاسة ناديا بدران التي طالبت بأن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية المرجعية التي تراقب نوعية وكيفية ممارسة النقابة المهنية، بغية حماية المستفيد من عملها الذي يمكن ان يكون شخصا او اسرة او مجموعة او مؤسسة.

واودعت بدران الرئيس عون نسخة من الصيغة النهائية للقانون الذي أعدته النقابة بالتعاون مع الجامعات وأصحاب الاختصاص.

واكد الرئيس عون متابعته مطالب النقابة، مشددا على أهمية ان يتحلى الانسان بالاخلاق الى جانب العلم في كل الاختصاصات، وقال: واجباتنا الوقوف الى جانبكم في موضوع تنظيم المهنة بما يخدم المجتمع وتطوير افراده ويعزز روح التعاون والتكافل في ما بينهم ويعالج العديد من المشكلات القائمة ونشر الوعي المجتمعي والحد من الظواهر السلبية فيه.

عيراني

الى ذلك، استقبل الرئيس عون القاضي في مجلس شورى الدولة كارل عيراني وهنأه على فوزه بشهادة تقدير لدوره في مكافحة الفساد منحته إياها الأمم المتحدة بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بعدما كان نال جائزة أخرى على قرارات أصدرها في مجال مكافحة الفساد من وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية.

وتقديرا لجرأة القاضي عيراني المحصنة بالعلم والثقافة ووقوفه الى جانب الحق في وجه الفساد، منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط لكونه"قاض مقدام وساع الى العدالة عبر النزاهة والشفافية، فاستحق تقديرا محليا وتكريما عالميا حيال هذا التاريخ الحافل بالإنجازات.


سفير لبنان في المغرب

وفي قصر بعبدا سفير لبنان في المغرب علي ضاهر الذي شكر الرئيس عون ومجلس الوزراء على الثقة التي اولياه إياها في تعيينه سفيرا للبنان في المغرب، مؤكدا العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية- المغربية وتطويرها.

أخبار لبنان

تناول

والرئيس

التطورات

الحكومة

LBCI التالي
بهاء الحريري التقى فاعليات بيروتية وناقش مستقبل العاصمة ودورها الوطني
أمن الدولة توقف مروج مخدرات في طرابلس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-29

الرئيس عون تناول مع سلام التطورات وعرض مع ماغرو للعلاقات وتلقى دعوة رسمية لزيارة بلغاريا

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-07

الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-11

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-05

الرئيس عون بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة مع رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي وتناول معه آخر التطورات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:16

وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها

LBCI
خبر عاجل
10:38

5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل

LBCI
اقتصاد
10:32

المالية أطلقت خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الرقمية بالتعاون مع صندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
10:26

بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:42

الرئيس الصيني يدعو دول مجموعة بريكس لمواجهة "كل أشكال الحمائية"

LBCI
آخر الأخبار
06:28

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المنطقة الصناعية في ديمونا في صحراء النقب

LBCI
آخر الأخبار
03:57

إعلام إسرائيلي: مقتل 4 في إطلاق نار في القدس

LBCI
آخر الأخبار
06:29

القناة 12 الإسرائيلية: مسيرة معادية تتجه نحو منطقة ديمونا في صحراء النقب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:21

في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

LBCI
أخبار دولية
06:48

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
أخبار دولية
06:46

مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

LBCI
أخبار دولية
06:39

عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

بو صعب: لبنان​ اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله

LBCI
أخبار لبنان
05:38

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
01:07

ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
03:01

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
12:41

جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

LBCI
أمن وقضاء
03:51

قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More