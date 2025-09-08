بهاء الحريري التقى فاعليات بيروتية وناقش مستقبل العاصمة ودورها الوطني

استقبل رجل الاعمال الشيخ بهاء رفيق الحريري في دارته ببيروت عدداً من الأكاديميين والناشطين والتجّار، إلى جانب فاعليات وممثلين عن عائلات بيروتية. وتخلّل اللقاء "نقاش صريح وغنيّ بالأفكار، عكس حرص الحاضرين على مستقبل العاصمة ودورها الوطني" كما افاد مكتبه الاعلامي.



وأكد المجتمعون أنّ" بيروت ستبقى منبع الأفكار والطموحات لبناء لبنان أفضل، يقوم على العدالة والوحدة ودولة المؤسسات".