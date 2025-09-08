بري استقبل نظيره النيجيري وسفير كندا وعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية... هيكل: دائما مرتاح

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، قائد الجيش العماد رودلف هيكل، حيث تم عرض للأوضاع العامة ولا سيما الأمنية والميدانية منها وشؤون المؤسسة العسكرية.



وبعد اللقاء إكتفى العماد هيكل، ردا على سؤال حول ما اذا كان مرتاحا للأوضاع، بالقول: "دائما".

رئيس مجلس النواب النيجيري



واستقبل بري رئيس مجلس النواب النيجيري تاج الدين عباس والوفد النيابي المرافق، في حضور القائم بأعمال سفارة نيجيريا في لبنان آدامو ياباني، قنصل لبنان الفخري في كانو - نيجيريا خليل مسلماني ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان ونيجيريا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ولاسيما في المجال التشريعي.



وبعد اللقاء، أعلن رئيس البرلمان النيجيري تاج الدين عباس، أنهم في بيروت لحضور المؤتمر الآسيوي الإفريقي الذي يعقد حاليا.

وقال: "كما تعلمون، فإن تاريخ العلاقة بين نيجيريا ولبنان يعود إلى أكثر من 200 عام، لدينا الجيل الخامس والرابع والخامس والسادس من اللبنانيين الموجودين حاليا في نيجيريا يمارسون الأعمال التجارية ويحققون نجاحا كبيرا. وأغتنم هذه الفرصة لأشكره بالفعل على المساهمات التي تقدمها الجالية اللبنانية في نيجيريا في التنمية الاقتصادية لبلدنا، وفي الوقت نفسه، أشجعه أيضا على دعم مبادرة مجلس النواب في إنشاء مجموعة الصداقة النيجيرية اللبنانية. لقد أنشأناها منذ حوالي عام ونصف، ونحن نحث البرلمان اللبناني على زيارة نيجيريا لرؤية ما نقوم به وإيجاد وسائل ومجالات للتعاون بين البلدين".



وأضاف: "لقد تفضل الرئيس بري مشكورا بقبول الزيارة في المستقبل القريب جدا، وسيقوم البرلمان اللبناني بزيارة نيجيريا للتفاعل مع نظرائهم هناك، ونحن أيضا بعد الزيارة سنقوم بزيارة أخرى إلى لبنان للتواصل مع نظرائنا في البرلمان اللبناني، هذه بعض المجالات التي ناقشناها مع بري ونعد أيضا بمواصلة تبادل وجهات النظر بشأن الوسائل والطرق التي يمكن لنيجيريا ولبنان من خلالها مواصلة التعاون في شتى المجالات وفي مجالات الثقافة والتشريع".



سفير كندا



كما استقبل الرئيس بري السفير المفوض فوق العادة لكندا في لبنان غريغوري غاليغان في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. وكانت مناسبة تم في خلالها عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا.