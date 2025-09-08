اللواء رائد عبد الله استقبل وفداً من "يازا"... وتأكيد أهمية تطبيق قانون السير

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ظهر اليوم 8-9-2025، في مكتبه بثكنة المقر العام، وفداً من تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية (YAZA) برئاسة زياد عقل، في زيارة عرضوا في خلالها أمورا تُعنى بشؤون السير والسلامة العامة على الطّرقات، مؤكدين أهمية تطبيق القوانين، ولا سيما قانون السير، وترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى جيل الشباب.