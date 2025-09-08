سلام: إستقرار لبنان حاجة عربية جامعة والحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها

شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على أنّ استقرار لبنان ليس حاجة لبنانية فحسب، بل حاجة عربية جامعة.



وأكد سلام في خلال استقباله وفد من البرلمان العربي برئاسة محمد أحمد اليماحي، أنّ الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.



وقال إنّ "لبنان، وبعدما عاد إلى موقعه الطبيعي بين أشقائه العرب، يحتاج إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الوطن"، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها.



من جهته، أكّد الوفد "دعم البرلمان العربي لكل ما يعزّز أمن لبنان واستقراره"، مشددا على "أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خير وتقدّم للبنان وشعبه، وأنّ البرلمان العربي يواكب جهود الحكومة منذ تشكيلها، وجاهز لتقديم كل ما يلزم دعماً لهذا الاستقرار".



ديوان المحاسبة



واستقبل الرئيس سلام رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، يرافقه كل من رئيس الغرفة القاضي عبد الرضى ناصر، ورئيسة الغرفة القاضي إنعام البستاني، ورئيسة الغرفة القاضي نيللي أبي يونس.



وقد سلّم الوفد رئيس الحكومة التقرير السنوي لديوان المحاسبة، واطّلعوه على سير العمل في الديوان والمهام الرقابية.