الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
أخبار لبنان
2025-09-08 | 10:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
شدد رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري على أنه "لا يمكن لأي طرف، مهما كان، أن يمنع شعبنا من التقدم نحو بناء دولة عصرية، دولة مؤسسات، تحمي كرامة أبنائها وتضع حداً للفوضى والسلاح غير الشرعي".
وقال: "لقد كان بياننا الأخير بشأن حتمية حصر السلاح بيد الجيش اللبناني الوطني وحده بمثابة صرخة ضمير ومسؤولية وطنية. وقد لمسنا بوضوح حجم التجاوب الإيجابي معه على المستويات كافة، داخلياً وإقليمياً ودولياً. لقد تبنّت ثوابت هذا البيان مراجع وطنية وسياسية وروحية عديدة، وأجمعت شرائح واسعة من اللبنانيين على أنه يعبّر بصدق عن وجدانهم وآمالهم. إنّ هذا التأييد الشعبي العارم إنما يؤكد أنّ اللبنانيين تعبوا من الحروب والدمار ويريدون دولة حقيقية، دولة سيادة وقانون وعدالة. لكن، وفي مقابل هذه الموجة الكبيرة من التأييد، برزت أصوات مأزومة، ضاق صدرها بحجم هذا التأثير، لأنها تقوم على أوهام قاتلة ونوايا مريضة. هؤلاء يريدون للبنان أن يبقى أسير التخلف السياسي والاقتصادي والمالي، وأن يظل رهينة المساومات والصفقات، غير آبهين بانهيار الدولة أو بسقوط مصداقية الوطن في أعين العالم".
وأضاف الحريري في بيان: "نحن نقولها بوضوح: لن نسمح بعد اليوم بأن يُختطف لبنان من قلة عاجزة عن رؤية المستقبل. لا يمكن لأي طرف، مهما كان، أن يمنع شعبنا من التقدم نحو بناء دولة عصرية، دولة مؤسسات، تحمي كرامة أبنائها وتضع حداً للفوضى والسلاح غير الشرعي".
وأشار الى أنّ الإصرار على الإبقاء على الوضع القائم ليس سوى مشروع تدمير ممنهج، يجرّ البلد نحو عزلة أكبر وانهيار أعمق. وقال :"لكننا نؤكد أنّنا لن نساوم على ثوابتنا، وأنّ السلم الأهلي الذي التزمنا به ليس ضعفاً بل قوة، ولن يكون غطاءً لأي تسلّط أو فوضى".
وأضاف: "لقد قلناها وسنكررها: لن تكون هناك حرب أهلية جديدة، ولن يعود لبنان إلى الوراء. مستقبل هذا الوطن لن يُصادر بعد اليوم، فشعبه قد دفع ما يكفي من أثمان، ولن يقبل بأن تبقى مصائره بيد فئة تسعى إلى تكريس نفوذها على حساب دماء اللبنانيين ومعاناتهم".
ورأى أنّ "التغيير الجذري الذي اجتاح المنطقة وأسقط أنظمة بائدة، لن يسمح باستمرار هذا الوضع الشاذ في لبنان". وقال: "لقد ولّى زمن الاستقواء بالسلاح والفساد والارتهان للخارج، ولن يكون في المستقبل أي موقع أو دور لمن تسبّب وما زال يتسبّب بانهيار البلد وتفككه. ومن لا يريد أن يكون جزءاً من مشروع بناء الدولة، لن يكون له مكان في مستقبلها".
وأضاف الشيخ بهاء الحريري: "أيها اللبنانيون، إنّ مسيرتنا ثابتة. وبدعمكم، وبالتحالف مع كل الشرفاء في الداخل والخارج، سنعيد للبنان هيبته ودوره ومكانته، ولن نسمح بأن يبقى أسير التخلف".
أخبار لبنان
بهاء الحريري
لبنان
السلاح
الفساد
التالي
ترحيب بخطة الجيش وليونة إسرائيلية (اللواء)
مكتب هشام عيتاني: سنتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة من يقود حملة ممنهجة ضده
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-03
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
2025-09-03
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
0
آخر الأخبار
2025-07-30
بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: السلاح من الضروري ان يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2025-07-30
بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: السلاح من الضروري ان يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2025-08-24
بهاء الحريري: تسليم السلاح وحصره بيد الجيش ليس خياراً بل شرط أساسي لبناء الدولة العادلة
أخبار لبنان
2025-08-24
بهاء الحريري: تسليم السلاح وحصره بيد الجيش ليس خياراً بل شرط أساسي لبناء الدولة العادلة
0
أخبار لبنان
2025-08-12
بهاء الحريري بعد لقائه شيخ العقل: نعتبر الطائفة الدرزية من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-08-12
بهاء الحريري بعد لقائه شيخ العقل: نعتبر الطائفة الدرزية من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
0
خبر عاجل
10:38
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
خبر عاجل
10:38
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
0
اقتصاد
10:32
المالية أطلقت خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الرقمية بالتعاون مع صندوق النقد
اقتصاد
10:32
المالية أطلقت خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الرقمية بالتعاون مع صندوق النقد
0
أخبار لبنان
10:17
سلام: إستقرار لبنان حاجة عربية جامعة والحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها
أخبار لبنان
10:17
سلام: إستقرار لبنان حاجة عربية جامعة والحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:39
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
أخبار لبنان
07:39
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
0
اقتصاد
2025-09-04
في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين... وزير الاقتصاد يتخذ سلسلة من الإجراءات والتعاميم
اقتصاد
2025-09-04
في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين... وزير الاقتصاد يتخذ سلسلة من الإجراءات والتعاميم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
0
آخر الأخبار
2025-06-19
امال شحادة: أحد أعلى ابراج تل ابيب اللامعة كما يوصف في إسرائيل يواجه احتمال تدميره واعادة بنائه بسببه اصابته بصاروخ ايراني
آخر الأخبار
2025-06-19
امال شحادة: أحد أعلى ابراج تل ابيب اللامعة كما يوصف في إسرائيل يواجه احتمال تدميره واعادة بنائه بسببه اصابته بصاروخ ايراني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
0
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
0
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
0
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
0
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
0
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
0
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
3
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
4
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
5
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
6
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
7
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
8
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More