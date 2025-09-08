الأخبار
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها

أخبار لبنان
2025-09-08 | 10:26
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها

شدد رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري على أنه "لا يمكن لأي طرف، مهما كان، أن يمنع شعبنا من التقدم نحو بناء دولة عصرية، دولة مؤسسات، تحمي كرامة أبنائها وتضع حداً للفوضى والسلاح غير الشرعي". 

وقال: "لقد كان بياننا الأخير بشأن حتمية حصر السلاح بيد الجيش اللبناني الوطني وحده بمثابة صرخة ضمير ومسؤولية وطنية. وقد لمسنا بوضوح حجم التجاوب الإيجابي معه على المستويات كافة، داخلياً وإقليمياً ودولياً. لقد تبنّت ثوابت هذا البيان مراجع وطنية وسياسية وروحية عديدة، وأجمعت شرائح واسعة من اللبنانيين على أنه يعبّر بصدق عن وجدانهم وآمالهم. إنّ هذا التأييد الشعبي العارم إنما يؤكد أنّ اللبنانيين تعبوا من الحروب والدمار ويريدون دولة حقيقية، دولة سيادة وقانون وعدالة. لكن، وفي مقابل هذه الموجة الكبيرة من التأييد، برزت أصوات مأزومة، ضاق صدرها بحجم هذا التأثير، لأنها تقوم على أوهام قاتلة ونوايا مريضة. هؤلاء يريدون للبنان أن يبقى أسير التخلف السياسي والاقتصادي والمالي، وأن يظل رهينة المساومات والصفقات، غير آبهين بانهيار الدولة أو بسقوط مصداقية الوطن في أعين العالم".

وأضاف الحريري في بيان: "نحن نقولها بوضوح: لن نسمح بعد اليوم بأن يُختطف لبنان من قلة عاجزة عن رؤية المستقبل. لا يمكن لأي طرف، مهما كان، أن يمنع شعبنا من التقدم نحو بناء دولة عصرية، دولة مؤسسات، تحمي كرامة أبنائها وتضع حداً للفوضى والسلاح غير الشرعي".

وأشار الى أنّ الإصرار على الإبقاء على الوضع القائم ليس سوى مشروع تدمير ممنهج، يجرّ البلد نحو عزلة أكبر وانهيار أعمق. وقال :"لكننا نؤكد أنّنا لن نساوم على ثوابتنا، وأنّ السلم الأهلي الذي التزمنا به ليس ضعفاً بل قوة، ولن يكون غطاءً لأي تسلّط أو فوضى".

وأضاف: "لقد قلناها وسنكررها: لن تكون هناك حرب أهلية جديدة، ولن يعود لبنان إلى الوراء. مستقبل هذا الوطن لن يُصادر بعد اليوم، فشعبه قد دفع ما يكفي من أثمان، ولن يقبل بأن تبقى مصائره بيد فئة تسعى إلى تكريس نفوذها على حساب دماء اللبنانيين ومعاناتهم".

ورأى أنّ "التغيير الجذري الذي اجتاح المنطقة وأسقط أنظمة بائدة، لن يسمح باستمرار هذا الوضع الشاذ في لبنان". وقال: "لقد ولّى زمن الاستقواء بالسلاح والفساد والارتهان للخارج، ولن يكون في المستقبل أي موقع أو دور لمن تسبّب وما زال يتسبّب بانهيار البلد وتفككه. ومن لا يريد أن يكون جزءاً من مشروع بناء الدولة، لن يكون له مكان في مستقبلها".

وأضاف الشيخ بهاء الحريري: "أيها اللبنانيون، إنّ مسيرتنا ثابتة. وبدعمكم، وبالتحالف مع كل الشرفاء في الداخل والخارج، سنعيد للبنان هيبته ودوره ومكانته، ولن نسمح بأن يبقى أسير التخلف".

أخبار لبنان

بهاء الحريري

لبنان

السلاح

الفساد

ترحيب بخطة الجيش وليونة إسرائيلية (اللواء)
مكتب هشام عيتاني: سنتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة من يقود حملة ممنهجة ضده
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-30

بهاء الحريري للـLBCI فور وصوله الى بيروت: السلاح من الضروري ان يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-24

بهاء الحريري: تسليم السلاح وحصره بيد الجيش ليس خياراً بل شرط أساسي لبناء الدولة العادلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-12

بهاء الحريري بعد لقائه شيخ العقل: نعتبر الطائفة الدرزية من المكونات الأساسية في المعادلة اللبنانية

LBCI
اقتصاد
11:16

وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها

LBCI
خبر عاجل
10:38

5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل

LBCI
اقتصاد
10:32

المالية أطلقت خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الرقمية بالتعاون مع صندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
10:17

سلام: إستقرار لبنان حاجة عربية جامعة والحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها

LBCI
أخبار لبنان
07:39

الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة

LBCI
اقتصاد
2025-09-04

في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين... وزير الاقتصاد يتخذ سلسلة من الإجراءات والتعاميم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-19

امال شحادة: أحد أعلى ابراج تل ابيب اللامعة كما يوصف في إسرائيل يواجه احتمال تدميره واعادة بنائه بسببه اصابته بصاروخ ايراني

LBCI
أخبار دولية
08:21

في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
06:55

بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا

LBCI
أخبار دولية
06:48

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
أخبار دولية
06:46

مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...

LBCI
أخبار دولية
06:39

عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

بو صعب: لبنان​ اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله

LBCI
أخبار لبنان
05:38

جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

LBCI
أخبار دولية
01:07

ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طقوس غريبة خلف القمر الدموي

LBCI
حال الطقس
03:01

إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
أخبار لبنان
05:54

بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس

LBCI
خبر عاجل
12:41

جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار

LBCI
أمن وقضاء
03:51

قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات

