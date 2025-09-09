سلام: لا تراجع عن تنفيذ خطة الجيش... والترحيب يعني التعامل الايجابي

ولفت سلام الى أن هناك مهلة زمنية 3 أشهر لناحية خطة الجيش، بالاضافة الى مهلة الشهر للتقرير المقدم من قائد الجيش.

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة اطلعت على خطة الجيش لحصر السلاح ورحبت بها، موضحا أن الترحيب يعني التعامل الايجابي وألا تراجع عن تنفيذها.وقال سلام من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هناك علاقة دائمة مع بري وهي قائمة على شقين، فهناك علاقة مع بري كقائد سياسي ورئيس حركة سياسية في البلد وأخرى كرئيس للسلطة التشريعية".وأكد أن قرار الحكومة واضح جدا لناحية حصرية السلاح وأن منطلق الحكومة هو اتفاق الطائف والبيان الوزراي.وشدد سلام على ألا يوجد شيء اسمه استراتيجية دفاعية بل استراتيجية أمن وطني تعهدت بها الحكومة في بيانها الوزاري.وأشار الى أن الحكومة وافقت على "أهداف" ورقة توم براك التي تتضمن دعوة الى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار.وقال: "الخروقات الاسرائيلية مدانة وموقفنا ثابت ونتطلع الى عقد مؤتمر جديد لدعم الجيش".