نواف سلام استقبل نقابة خبراء المحاسبة
أخبار لبنان
2025-09-09 | 06:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نواف سلام استقبل نقابة خبراء المحاسبة
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، نقابة خبراء المحاسبة برئاسة ايلي عبود الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم بروتوكولية ناقشنا خلالها ملاحظاتنا كنقابة للمشاركة الفاعلة في رسم السياسات المالية والنقدية والضرائبية، واقتراح حلول إجرائية لتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، ونحن سنزود مجلس الوزراء بمقترحاتنا بشأن الموازنة والأنظمة المالية، كما ناقشنا امورا اخرى تهم خبير المحاسبة المجاز، في ظل مشروع القانون الذي بات على طاولة مجلسي الوزراء والنواب لتأمين الحد الأدنى من الحماية للخبير في عمله في القطاعين العام والخاص، وهو ما يؤكد ـهمية دورنا في الاصلاح وكشف الفساد خلال الاستعانة بمدققي الحسابات".
وأضاف: "كان هناك تفهم من الرئيس سلام لمطالبنا، وكانت مناسبة ايضا دعونا الرئيس سلام الى المؤتمر الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان "الشمول المالي من أجل الاقتصاد المستدام"، والذي سيعقد برعاية الرئيس نبيه بري، ليكون منصة حوار واستفادة على مدى ثلاثة أيام، من 30 أيلول إلى 2 تشرين الأول. ويشارك في المؤتمر محاضرون من السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب نخبة من الخبراء والزملاء الدوليين، لمناقشة أفضل الممارسات في الشمول المالي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية التي تضمن الشفافية في إعداد البيانات المالية للقطاع العام".
وأوضح النقيب عبود أنّ المؤتمر يهدف إلى تقديم توصيات عملية ويفتح المجال لتبادل الخبرات الدولية والمحلية، بما يسهم في تعزيز قدرات الخبراء الماليين وتحقيق إصلاحات ملموسة في إدارة الموارد العامة وكشف الفساد.
التالي
سلام: لا تراجع عن تنفيذ خطة الجيش... والترحيب يعني التعامل الايجابي
وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق
السابق
Learn More