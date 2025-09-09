الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نواف سلام استقبل نقابة خبراء المحاسبة

أخبار لبنان
2025-09-09 | 06:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نواف سلام استقبل نقابة خبراء المحاسبة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نواف سلام استقبل نقابة خبراء المحاسبة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، نقابة خبراء المحاسبة برئاسة ايلي عبود الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم بروتوكولية ناقشنا خلالها ملاحظاتنا كنقابة للمشاركة الفاعلة في رسم السياسات المالية والنقدية والضرائبية، واقتراح حلول إجرائية لتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، ونحن سنزود مجلس الوزراء بمقترحاتنا بشأن الموازنة والأنظمة المالية، كما ناقشنا امورا اخرى تهم خبير المحاسبة المجاز، في ظل مشروع القانون الذي بات على طاولة مجلسي الوزراء والنواب لتأمين الحد الأدنى من الحماية للخبير في عمله في القطاعين العام والخاص، وهو ما يؤكد ـهمية دورنا في الاصلاح وكشف الفساد خلال الاستعانة بمدققي الحسابات".

وأضاف: "كان هناك تفهم من الرئيس سلام لمطالبنا، وكانت مناسبة ايضا دعونا الرئيس سلام الى المؤتمر الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان "الشمول المالي من أجل الاقتصاد المستدام"، والذي سيعقد برعاية الرئيس نبيه بري، ليكون منصة حوار واستفادة على مدى ثلاثة أيام، من 30 أيلول إلى 2 تشرين الأول. ويشارك في المؤتمر محاضرون من السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب نخبة من الخبراء والزملاء الدوليين، لمناقشة أفضل الممارسات في الشمول المالي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية التي تضمن الشفافية في إعداد البيانات المالية للقطاع العام".

وأوضح النقيب عبود أنّ المؤتمر يهدف إلى تقديم توصيات عملية ويفتح المجال لتبادل الخبرات الدولية والمحلية، بما يسهم في تعزيز قدرات الخبراء الماليين وتحقيق إصلاحات ملموسة في إدارة الموارد العامة وكشف الفساد.

أخبار لبنان

نواف سلام

نقابة خبراء المحاسبة

LBCI التالي
سلام: لا تراجع عن تنفيذ خطة الجيش... والترحيب يعني التعامل الايجابي
وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-22

نقابة خبراء المحاسبة المجازين والهيئات الاقتصادية: توصيات لاعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-14

مؤتمر لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ناقش سبل تعزيز الإصلاح المالي

LBCI
أخبار لبنان
06:44

رئيس الجمهورية شدد أمام وفد نقابة خبراء السير على أهمية تعزيز السلامة المرورية

LBCI
رياضة
2025-07-29

نواف سلام يستقبل وائل عرقجي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:39

وزير الخارجية: خطة الجيش تقضي بحصر سلاح الحزب قرب الحدود مع إسرائيل خلال ثلاثة أشهر

LBCI
أخبار لبنان
07:24

رئيس البرلمان العربيّ لوزير الخارجية: ندعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها

LBCI
أخبار لبنان
07:13

وزير الصحة: نتعاون مع البنك الدوليّ لتأمين الخدمات الصحية للناس

LBCI
أمن وقضاء
06:48

أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:26

المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي: يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحديث صحافي منسوب الى الرئيس ميقاتي ويهمنا التوضيح أن ميقاتي لم يدل بأي تصريح ولم يجر أي مقابلة

LBCI
أخبار لبنان
15:31

حريق كبير في وادي حلبا امتد الى أحد المنازل

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
آخر الأخبار
15:53

نتنياهو: مقاتلونا عملوا بشجاعة من أجل هزيمة حماس واستعادة المختطفين ولن نتخلى عن هذه المهام حتى نحققها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير

LBCI
أخبار دولية
13:19

الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
اقتصاد
02:16

أسعار جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
اقتصاد
11:16

وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها

LBCI
خبر عاجل
01:26

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
أخبار لبنان
10:26

بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More