دريان إستقبل وفد البرلمان العربي... اليماحي: نعمل في المحافل الدولية للضغط على إسرائيل

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من البرلمان العربي برئاسة محمد أحمد اليماحي الذي قال بعد اللقاء: "أكدنا مكانة دار الفتوى في لبنان التي تمثل مرجعية إسلامية ووطنية كبيرة ومشهود لها بمواقفها ومبادراتها البناءة تحت قيادة سماحته وأكدنا موقف البرلمان العربي الثابت من دعم لبنان ووحدته وسلامة أراضيه".



وأضاف: "البرلمان العربي يضع على رأس أولوياته تشجيع قيم الحوار والتسامح والاعتدال وأكدنا وقوف البرلمان العربي إلى جانب لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ونعمل في المحافل الدولية كافة للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".



من جهته، أشاد المفتي دريان، بدور البرلمان العربي في لبنان والمنطقة العربية، مؤكدا "أهمية الوحدة العربية لما فيه مصلحة الشعوب العربية".