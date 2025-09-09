الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دريان إستقبل وفد البرلمان العربي... اليماحي: نعمل في المحافل الدولية للضغط على إسرائيل
أخبار لبنان
2025-09-09 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دريان إستقبل وفد البرلمان العربي... اليماحي: نعمل في المحافل الدولية للضغط على إسرائيل
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من البرلمان العربي برئاسة محمد أحمد اليماحي الذي قال بعد اللقاء: "أكدنا مكانة دار الفتوى في لبنان التي تمثل مرجعية إسلامية ووطنية كبيرة ومشهود لها بمواقفها ومبادراتها البناءة تحت قيادة سماحته وأكدنا موقف البرلمان العربي الثابت من دعم لبنان ووحدته وسلامة أراضيه".
وأضاف: "البرلمان العربي يضع على رأس أولوياته تشجيع قيم الحوار والتسامح والاعتدال وأكدنا وقوف البرلمان العربي إلى جانب لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ونعمل في المحافل الدولية كافة للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".
من جهته، أشاد المفتي دريان، بدور البرلمان العربي في لبنان والمنطقة العربية، مؤكدا "أهمية الوحدة العربية لما فيه مصلحة الشعوب العربية".
أخبار لبنان
دريان
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
لبنان
إسرائيل
التالي
رجي أكد تصميم الحكومة على إكمال مسيرة الاصلاح... اليماحي: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون لبنان الداخلية
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-22
سلام استقبل المفتي دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق
أخبار لبنان
2025-07-22
سلام استقبل المفتي دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق
0
أخبار لبنان
2025-09-08
المفتي دريان استقبل وزير الاقتصاد: بحث في الأوضاع الاقتصادية والمستجدات اللبنانية والعربية
أخبار لبنان
2025-09-08
المفتي دريان استقبل وزير الاقتصاد: بحث في الأوضاع الاقتصادية والمستجدات اللبنانية والعربية
0
أخبار لبنان
07:24
رئيس البرلمان العربيّ لوزير الخارجية: ندعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها
أخبار لبنان
07:24
رئيس البرلمان العربيّ لوزير الخارجية: ندعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها
0
خبر عاجل
2025-09-05
وزير الإعلام: سلام أكد أنه حرص على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف إعتداءاتها والإنسحاب من النقاط التي تحتلها
خبر عاجل
2025-09-05
وزير الإعلام: سلام أكد أنه حرص على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف إعتداءاتها والإنسحاب من النقاط التي تحتلها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:39
وزير الخارجية: خطة الجيش تقضي بحصر سلاح الحزب قرب الحدود مع إسرائيل خلال ثلاثة أشهر
أخبار لبنان
07:39
وزير الخارجية: خطة الجيش تقضي بحصر سلاح الحزب قرب الحدود مع إسرائيل خلال ثلاثة أشهر
0
أخبار لبنان
07:24
رئيس البرلمان العربيّ لوزير الخارجية: ندعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها
أخبار لبنان
07:24
رئيس البرلمان العربيّ لوزير الخارجية: ندعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها
0
أخبار لبنان
07:13
وزير الصحة: نتعاون مع البنك الدوليّ لتأمين الخدمات الصحية للناس
أخبار لبنان
07:13
وزير الصحة: نتعاون مع البنك الدوليّ لتأمين الخدمات الصحية للناس
0
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-05-04
النائب سامي الجميل من بكفيا: نحاول اعادة الحياة الديمقراطية الى بعض القرى
أمن وقضاء
2025-05-04
النائب سامي الجميل من بكفيا: نحاول اعادة الحياة الديمقراطية الى بعض القرى
0
أخبار لبنان
05:45
وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق
أخبار لبنان
05:45
وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق
0
آخر الأخبار
2025-08-18
"الوكالة الوطنية": الجيش الإسرائيليّ يفجّر منزلًا في حي الكساير في بلدة ميس الجبل بعد اختراق الحدود والتوغل داخل الاراضي اللبنانية شرق البلدة
آخر الأخبار
2025-08-18
"الوكالة الوطنية": الجيش الإسرائيليّ يفجّر منزلًا في حي الكساير في بلدة ميس الجبل بعد اختراق الحدود والتوغل داخل الاراضي اللبنانية شرق البلدة
0
آخر الأخبار
2025-07-10
وقوع اشكال بين أهالي بلدة عيتيت وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2025-07-10
وقوع اشكال بين أهالي بلدة عيتيت وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
تقارير نشرة الاخبار
13:24
عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير
0
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
أخبار دولية
13:19
الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
2
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
3
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
4
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
5
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
7
أخبار لبنان
10:26
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
أخبار لبنان
10:26
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
8
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More