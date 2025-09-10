فادي يرق للـLBCI: نعمل على تأمين انطلاقة هادئة للعام الدراسي

أكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق أن التدريس سيستكمل بـ4 أيام بالأسبوع في بالقطاع الرسمي كما العام الماضي.



وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن الوزارة تعمل على تأمين انطلاقة هادئة وسلسة للعام الدراسي 2025-2026 رغم الصعوبات.



وقال: "الهدف أن نبدأ العام الدراسي في 15 أيلول أي الأسبوع المقبل ولأول سنة نكون قد بدأنا باكرا بالتدريس للإستفادة من عدد أيام أكثر".



وأضاف: "يهمنا أن يلتحق عدد أكبر من التلاميذ بالقطاع الرسمي. ونحن على أتمّ الإستعداد لاستقبال أي تلميذ بكل مراحل التعليم".



وكشف يرق أن هناك سلسلة إجراءات وقرارات تنظيمية اتخذت هذه السنة. وأشار الى أن "أكثر من 600 مدرسة أصبحت مجهزة بالطاقة الشمسية".



ولفت الى أن "هناك اهتماما خاصا بالمدارس التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي ويتمّ درس وضع كل مدرسة، وفي حال كان مبنى المدرسة مدمر يتم نقلها الى مبنى قريب".



من جهة أخرى، دعا المدير العام لوزارة التربية لجان الأهل بالمدارس الخاصة الى التوقيع على الموازنات المدرسية كي يكونوا شركاء في الموازنة التي تحدد القسط المدرسي السنوي.



وذكّر المدارس بضرورة دفع المتوجبات عليها قبل آخر شهر أيلول، مشيرا الى أن أي تأخير بالمتوجبات عليه غرامة مالية.

وقال: "سنعمل في وزراة التربية على موضوع القانون 515 الحالي".