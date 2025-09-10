الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فادي يرق للـLBCI: نعمل على تأمين انطلاقة هادئة للعام الدراسي
أخبار لبنان
2025-09-10 | 03:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فادي يرق للـLBCI: نعمل على تأمين انطلاقة هادئة للعام الدراسي
أكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق أن التدريس سيستكمل بـ4 أيام بالأسبوع في بالقطاع الرسمي كما العام الماضي.
وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن الوزارة تعمل على تأمين انطلاقة هادئة وسلسة للعام الدراسي 2025-2026 رغم الصعوبات.
وقال: "الهدف أن نبدأ العام الدراسي في 15 أيلول أي الأسبوع المقبل ولأول سنة نكون قد بدأنا باكرا بالتدريس للإستفادة من عدد أيام أكثر".
وأضاف: "يهمنا أن يلتحق عدد أكبر من التلاميذ بالقطاع الرسمي. ونحن على أتمّ الإستعداد لاستقبال أي تلميذ بكل مراحل التعليم".
وكشف يرق أن هناك سلسلة إجراءات وقرارات تنظيمية اتخذت هذه السنة. وأشار الى أن "أكثر من 600 مدرسة أصبحت مجهزة بالطاقة الشمسية".
ولفت الى أن "هناك اهتماما خاصا بالمدارس التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي ويتمّ درس وضع كل مدرسة، وفي حال كان مبنى المدرسة مدمر يتم نقلها الى مبنى قريب".
من جهة أخرى، دعا المدير العام لوزارة التربية لجان الأهل بالمدارس الخاصة الى التوقيع على الموازنات المدرسية كي يكونوا شركاء في الموازنة التي تحدد القسط المدرسي السنوي.
وذكّر المدارس بضرورة دفع المتوجبات عليها قبل آخر شهر أيلول، مشيرا الى أن أي تأخير بالمتوجبات عليه غرامة مالية.
وقال: "سنعمل في وزراة التربية على موضوع القانون 515 الحالي".
أخبار لبنان
للـLBCI:
تأمين
انطلاقة
هادئة
للعام
الدراسي
التالي
محفوض: على الأساتذة التوقيع على رواتبهم المدرجة في البيان الماليّ
وزير الداخلية من بعبدا: التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-02
وفد من روابط الاساتذة والمعلمين في التعليم الرسميّ تابع الاستعدادات للعام الدراسيّ الجديد
أخبار لبنان
2025-09-02
وفد من روابط الاساتذة والمعلمين في التعليم الرسميّ تابع الاستعدادات للعام الدراسيّ الجديد
0
آخر الأخبار
2025-07-08
يرق عشية انطلاق امتحانات الثانوية العامة: الأسئلة ستكون طبيعية وضمن المنهج المقرر
آخر الأخبار
2025-07-08
يرق عشية انطلاق امتحانات الثانوية العامة: الأسئلة ستكون طبيعية وضمن المنهج المقرر
0
أخبار لبنان
2025-07-21
كرامي تُحدّد موعد بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس والثانويات الرسمية وتُصدر التعليمات التنظيمية
أخبار لبنان
2025-07-21
كرامي تُحدّد موعد بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس والثانويات الرسمية وتُصدر التعليمات التنظيمية
0
آخر الأخبار
2025-09-01
وزير التنمية الإدارية فادي مكي من قصر بعبدا: نعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لاصلاح القطاع العام وانطلاق العملية من عند أعلى سلطة في الدولة أي رئيس الجمهورية يؤكد رعايته لها
آخر الأخبار
2025-09-01
وزير التنمية الإدارية فادي مكي من قصر بعبدا: نعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لاصلاح القطاع العام وانطلاق العملية من عند أعلى سلطة في الدولة أي رئيس الجمهورية يؤكد رعايته لها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:36
بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة
أمن وقضاء
06:36
بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة
0
أمن وقضاء
06:33
سارق ومطلوب في قبضة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة
أمن وقضاء
06:33
سارق ومطلوب في قبضة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة
0
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
0
أخبار لبنان
06:27
الاساتذة المتعاقدون في اللبنانية: لرفع ملف التفرغ إلى الحكومة قبل تشرين الأول واقراره وإلا الإضراب والتحرك
أخبار لبنان
06:27
الاساتذة المتعاقدون في اللبنانية: لرفع ملف التفرغ إلى الحكومة قبل تشرين الأول واقراره وإلا الإضراب والتحرك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-04-14
روسيا تقول إنها استهدفت اجتماعا عسكريا في سومي بصاروخين باليستيين
أخبار دولية
2025-04-14
روسيا تقول إنها استهدفت اجتماعا عسكريا في سومي بصاروخين باليستيين
0
أخبار دولية
2025-04-21
أجراس كاتدرائية نوتردام في باريس تقرع 88 مرة لراحة نفس البابا فرنسيس
أخبار دولية
2025-04-21
أجراس كاتدرائية نوتردام في باريس تقرع 88 مرة لراحة نفس البابا فرنسيس
0
أخبار لبنان
2025-09-02
وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا
أخبار لبنان
2025-09-02
وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا
0
أخبار دولية
2025-07-30
ترامب: أعتقد أن الولايات المتحدة ستبرم "اتفاقا عادلا للغاية" مع الصين
أخبار دولية
2025-07-30
ترامب: أعتقد أن الولايات المتحدة ستبرم "اتفاقا عادلا للغاية" مع الصين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:34
نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة
أخبار دولية
03:34
نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة
0
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
0
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
2
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
4
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
5
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
6
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
7
خبر عاجل
09:13
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة
خبر عاجل
09:13
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة
8
فنّ
10:30
داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي بإطلالة أنثوية ناعمة: "نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة"
فنّ
10:30
داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي بإطلالة أنثوية ناعمة: "نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More