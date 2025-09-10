أبو شقرا تشارك في المؤتمر الإقليمي للسياحة المستدامة في عَمَّان: موسم الصيف نجح بالرغم من التحديات

الأخبار
أبو شقرا تشارك في المؤتمر الإقليمي للسياحة المستدامة في عَمَّان: موسم الصيف نجح بالرغم من التحديات
أخبار لبنان
2025-09-10 | 07:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أبو شقرا تشارك في المؤتمر الإقليمي للسياحة المستدامة في عَمَّان: موسم الصيف نجح بالرغم من التحديات
شاركت مديرة نقابة أصحاب الفنادق في لبنان نتالي أبو شقرا في المؤتمر الإقليمي للسياحة المستدامة في العاصمة الأردنية عَمَّان برعاية جامعة الدول العربية، وبمشاركة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز، ومن تنظيم رئيسة جمعية همّتكم شباب ومركز راسل للدراسات والمشاريع والأبحاث دكتورة ريما معايطة، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وجمعية خبراء السياحة العرب.
وألقت أبو شقرا كلمة خلال المؤتمر أكدت فيها أنّ السياحة المستدامة لم تعد ترفًا، بل هي خيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرةً الى مبادرة عربية رائدة بعنوان "شبكة المسارات العربية وبيوت الضيافة – Arabian Trails & Stays Network"، تقوم على إحياء الطرق التاريخية مثل طريق البخور ودرب زبيدة والمسارات الفينيقية، وربطها ببيوت ضيافة محلية تعكس روح القرية العربية وتجربة الضيافة الأصيلة. وقالت أبو شقرا "أن هذه المبادرة من شأنها أن تزيد مدة إقامة السائح وتعزز إنفاقه المحلي، وتفتح المجال أمام فرص عمل للشباب والنساء، وتدعم الحِرف التقليدية وتحمي البيئة والتراث، إضافة إلى ضمان توزيع عادل للعوائد على المجتمعات المحلية.
وشددت أبو شقرا على أن جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في هذا المشروع من خلال إنشاء شبكة إقليمية موحدة للمسارات، وإطلاق منصة بيانات عربية متخصصة، والعمل على تسهيل التأشيرات السياحية عبر مبادرة "Trail Visa"، فضلًا عن تأسيس صندوق عربي أخضر لدعم المبادرات المجتمعية.
وسلطت أبو شقرا الضوء على السياحة في لبنان وعلى نجاح موسم الصيف على الرغم من التحديات، مشيرة الى ان لبنان يتمتع بميزات سياحية كثيرة ومتعددة تجعله من أهم المناطق السياحية في المنطقة، كما اشارت الى ان لبنان لديه الكثير من المسارات السياحية ولعل أبرزها وأهمها مسار درب الجبل، وكذلك لدينا حوالي 400 بيت ضيافة، وهذا عامل أساسي لتفعيل هذه المسارات لا بل لتنشيط القطاع السياحي في بلدنا".
وشددت أبو شقرا الى ان القطاع الخاص اللبناني والمبادرات والإبتكارات الرائدة التي يقوم بها على المستوى السياحي، كانت العامل الأساسي في صمود القطاع السياحي، وبقاء لبنان نقطة جذب سياحي، داعية الى زيارة الاشقاء العرب لبنان للإستمتاع في مختلف نشاطاته السياحية".
وختمت أبو شقرا كلمتها قائلة ""لدينا الطرق ولدينا القصص ولدينا روح الضيافة… وما نحتاجه هو الخيط الذي يجمعها. فلننسج هذا الخيط معًا عبر شبكة المسارات العربية وبيوت الضيافة، من أجل رحلة واحدة، وجهات عديدة، ومستقبل عربي أقوى."
أخبار لبنان
تشارك
المؤتمر
الإقليمي
للسياحة
المستدامة
عَمَّان:
الصيف
بالرغم
التحديات
التالي
سلسلة لقاءات للرئيس عون
لجنة الادارة والعدل النيابية: لا ملاحظات من شأنها أن تعوق مسار درس اقتراح قانون الإعلام الجديد
السابق
0
أخبار لبنان
2025-08-27
الاشقر يعلن أن موسم السياحة في الصيف كان جيداً: الحجوزات في بيروت وصلت الى 90%
أخبار لبنان
2025-08-27
الاشقر يعلن أن موسم السياحة في الصيف كان جيداً: الحجوزات في بيروت وصلت الى 90%
0
اقتصاد
2025-06-16
الأشقر: تداعيات سلبية كبيرة للحرب الإسرائيلية الإيرانية على موسم الصيف
اقتصاد
2025-06-16
الأشقر: تداعيات سلبية كبيرة للحرب الإسرائيلية الإيرانية على موسم الصيف
0
أخبار لبنان
2025-07-01
وزيرة السياحة من بعبدا: الموسم السياحي سيكون ناجحا هذا الصيف
أخبار لبنان
2025-07-01
وزيرة السياحة من بعبدا: الموسم السياحي سيكون ناجحا هذا الصيف
0
أخبار لبنان
2025-06-27
شقير يدعو القطاع الخاص الى تشغيل محركاته بالسرعة القصوى للإستفادة من موسم الصيف
أخبار لبنان
2025-06-27
شقير يدعو القطاع الخاص الى تشغيل محركاته بالسرعة القصوى للإستفادة من موسم الصيف
0
أخبار لبنان
10:28
وزير العدل استقبل وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني
أخبار لبنان
10:28
وزير العدل استقبل وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني
0
أخبار لبنان
09:49
الوزير الحاج دشّن مركز بيانات ألفا الجديد: سيشهد قطاع الاتصالات والخليوي نقلة نوعية
أخبار لبنان
09:49
الوزير الحاج دشّن مركز بيانات ألفا الجديد: سيشهد قطاع الاتصالات والخليوي نقلة نوعية
0
أخبار لبنان
09:39
رئيس "الكتائب" إلتقى السفير القطري واستنكر العدوان الإسرائيلي على الدوحة
أخبار لبنان
09:39
رئيس "الكتائب" إلتقى السفير القطري واستنكر العدوان الإسرائيلي على الدوحة
0
أخبار لبنان
09:21
بدء تسلم محصول التبغ في مركز الريجي - النبطية
أخبار لبنان
09:21
بدء تسلم محصول التبغ في مركز الريجي - النبطية
0
آخر الأخبار
06:38
قائد الجيش استقبل في مكتبه في اليرزة السفير الصينيّ لدى لبنان للبحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
آخر الأخبار
06:38
قائد الجيش استقبل في مكتبه في اليرزة السفير الصينيّ لدى لبنان للبحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
0
آخر الأخبار
06:41
التلفزيون الرسمي نقلا عن وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمنح المفتشين حق دخول المنشآت
آخر الأخبار
06:41
التلفزيون الرسمي نقلا عن وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمنح المفتشين حق دخول المنشآت
0
آخر الأخبار
2025-09-08
الرئيس عون تابع اتصالاته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة البقاع ودان بشدة الاعتداءات التي طالت جرود الهرمل وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى
آخر الأخبار
2025-09-08
الرئيس عون تابع اتصالاته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة البقاع ودان بشدة الاعتداءات التي طالت جرود الهرمل وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى
0
أخبار لبنان
2025-07-19
قدّاس لراحة نفس هدى شديد في كنيسة القديس يوسف في كفريا - زغرتا
أخبار لبنان
2025-07-19
قدّاس لراحة نفس هدى شديد في كنيسة القديس يوسف في كفريا - زغرتا
0
أخبار لبنان
08:19
نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية
أخبار لبنان
08:19
نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية
0
آخر الأخبار
07:49
الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين
آخر الأخبار
07:49
الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين
0
أخبار لبنان
07:03
رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
07:03
رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار دولية
06:52
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية
أخبار دولية
06:52
إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية
0
أخبار دولية
06:47
فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي
أخبار دولية
06:47
فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي
0
أخبار دولية
06:17
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
أخبار دولية
06:17
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"
0
أخبار دولية
03:34
نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة
أخبار دولية
03:34
نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة
0
أخبار لبنان
03:27
وزير الداخلية من بعبدا: التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات
أخبار لبنان
03:27
وزير الداخلية من بعبدا: التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات
0
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
2
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
3
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
4
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
أمن وقضاء
04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
5
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
أخبار لبنان
02:14
الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي
6
خبر عاجل
15:21
قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي
خبر عاجل
15:21
قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي
7
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
أمن وقضاء
06:27
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
8
أخبار لبنان
12:55
الرئيس عون في اتصال مع أمير قطر: ندين الاعتداء الإسرائيلي ونقف إلى جانب الدوحة وشعبها
أخبار لبنان
12:55
الرئيس عون في اتصال مع أمير قطر: ندين الاعتداء الإسرائيلي ونقف إلى جانب الدوحة وشعبها
