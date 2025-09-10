وزير العدل استقبل وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار، في مكتبه بالوزارة، بعد ظهر اليوم، وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني المعروف باسم "روسليفان" برئاسة رئيس المكتب محمد ناصر الدين وعضوية القنصل العام والقائم بالأعمال والسكرتير الأول في السفارة الروسية أندريه موستايف ومديرة الشؤون القانونية والإدارية ميراي ملكي.



ومن المعروف أن المكتب اللبناني- الروسي هو هيئة تشرف على تنفيذ برامج التعاون المختلفة بين لبنان وروسيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.



وتناول البحث، خلال اللقاء مع الوزير نصار، والذي حضره مستشارا الوزير القاضي جوزيف تامر والمحامية لارا سعادة، سبل التعاون القانوني بين لبنان وروسيا.