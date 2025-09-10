الأخبار
الوزير الحاج دشّن مركز بيانات ألفا الجديد: سيشهد قطاع الاتصالات والخليوي نقلة نوعية
أخبار لبنان
2025-09-10 | 09:49
الوزير الحاج دشّن مركز بيانات ألفا الجديد: سيشهد قطاع الاتصالات والخليوي نقلة نوعية
دشّن وزير الإتّصالات شارل الحاج ورئيس مجلس إدارة شركة ألفا جاد ناصيف مركز بيانات Alfa Data Center في سنترال الجديدة وهو الأحدث في لبنان و يحتوي على العمود الفقري للشركة وسينقل 45 بالمئة من حركة الداتا، ويأتي في إطار استراتيجية تعزيز جودة الخدمة والبنية التحتية الرقمية في لبنان.
حضر التدشين النواب الياس حنكش مقرر لجنة التكنولوجيا النيابية، جيمي جبور، وسعيد الأسمر، ورئيس مجلس إدارة شركة تاتش سالم عيتاني، وشركاء ألفا الذين عملوا في المشروع، إلى جانب إدارة ألفا وفريق العمل.
الحاج
وشدّد الوزير الحاج على ضرورة تحقيق اختراق حقيقي في قطاع الاتّصالات، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة واضحة، تقوم على الفايبر أوبتيك، والإنترنت اللاسلكي (Wireless Mobile)، والاتّصالات عبر الأقمار الصناعية (Satellite)، بهدف الخروج من الواقع الحالي والدخول في مرحلة جديدة من التقدّم والحداثة.
وتحدّث عن أهمية “الداتا سنتر” (Data Center) والخدمات التي ستقدّمها شركة “ألفا” في المستقبل، مشيرًا إلى أن العالم بات يعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد الرقمي. وقال:
“لدينا اليوم أكثر من 2.5 مليون مشترك في كل شركة من شركتي الخليوي، أي ما يمثل نصف الكثافة السكانية في لبنان، ما يعني أن أي تطوير في هذا القطاع سينعكس بشكل مباشر على كل فرد في المجتمع".
وأكّد الوزير الحاج أن العمل جارٍ على تحسين التغطية وجودة الخدمات، وقال "أعدكم أن يشهد القطاع نقلة نوعية من الآن وحتى نهاية العام".
وشدّد الوزير الحاج على أنّ المطلوب اليوم هو أن لا يكون هدف قطاع الاتّصالات مجرد تحقيق الإيرادات للدولة اللبنانية، بل أن يتحول إلى قطاع منتج ومساهم فاعل في دعم النمو الاقتصادي في البلاد لافتًا إلى أن لا نمو اقتصاديًا ممكنًا من دون تطوير البنى التحتية ومعتبرًا أن ما نشهده اليوم هو الخطوة الأولى على هذا الطريق.
ناصيف
وتحدث ناصيف، شاكراً للوزير الحاج ثقته ودعمه مسيرة التحوّل الرقمي في ألفا، وقال: "يشكل تدشين مركز بيانات ألفا Alfa Data Center حجر الأساس في مسيرتنا الرقمية، وأكبر استثمار تقني على الشبكة في السنوات الخمس الماضية. ويضم أحدث التكنولوجيا والعمود الفقري للشبكة Core Network ومنصات OCS وHLR وSMSc وCS Core وIMS، وسينقل ما بين 40% و45% من حركة الإنترنت على شبكة ألفا". أضاف: "يؤمّن المركز موثوقية وجهوزية عالية لأي طارئ عبر أنظمة احتياطية متكاملة بما يضمن استمرارية الخدمة وجودة أعلى وتوفراً أفضل للشبكة والخدمة والإنترنت".
أضاف: "جرى تنفيذ المشروع خلال سنة بفضل الإصرار والتخطيط المنظّم"، مشيراً الى أنه وبعدما "تخطّينا التحديات الاقتصادية وضعنا خريطة طريق على ثلاث سنوات، وأطلقنا سنة 2024 الاستثمارات على الشبكة، فكان مركز البيانات ثمرة هذه الاستراتيجية، تحت شعار Built to Transform. وهو يمثل 50% من الاستثمارات الرأسمالية لسنتيّ 2024 و2025".
ولفت ناصيف الى أن "استهلاك الإنترنت على شبكة ألفا ارتفع في النصف الأول من هذه السنة إلى 93,500 تيرابايت بزيادة 20% عن الفترة نفسها من سنة 2024، وبلغ متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك 9 جيغابايت، مما يؤكد الحاجة إلى سعات أكبر"، مؤكداً أن "مركز البيانات يرفع من إمكاناتنا لمواكبة كل الزيادات المتوقعة". وأشار الى أن مشروع رفع جودة الخدمة مستمر بزخم ضمن خطة 2025 "حيث أضفنا تقنيات 3CC و4CC لتعزيز سرعات الإنترنت في أكثر من 70 محطة، ووضعنا 30 محطة جديدة في الخدمة منذ بداية هذه السنة لتأمين تغطية أفضل في كل المناطق".
ولفت ناصيف الى أن "استراتيجيتنا أثبتت فعاليتها، حيث ارتفع عدد المشتركين بأكثر من 5% في النصف الأول من 2025، مما انعكس إيجاباً على الإيرادات، التي زادت بنسبة 11 بالمئة مع منحى تصاعديّ في شهريّ تموز وآب، وارتفاع متوسط العائد لكل مشترك (ARPU) إلى نحو 8 دولارات".
