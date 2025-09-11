الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لقاء وداعي للمتحدث باسم اليونيفيل بعد تقاعده... تيننتي: آمل أن يستكمل الجيش انتشاره بالجنوب ويعم السلام والاستقرار
أخبار لبنان
2025-09-11 | 11:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لقاء وداعي للمتحدث باسم اليونيفيل بعد تقاعده... تيننتي: آمل أن يستكمل الجيش انتشاره بالجنوب ويعم السلام والاستقرار
أقيم لقاء وداعي للمتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي الذي أحيل على التقاعد بعد 19 عاما من العمل، في المقر العام في الناقورة، بحضور القائد العام الجنرال ديوداتو ابنيارا، المتحدث الرسمي باللغة العربية باسم اليونيفيل داني الغفري ومندوبي وسائل الإعلام وضباط من قوات الطوارىء.
بعد تقديم المتحدثة الرسمية الجديدة كاندس ارديل، قال تيننتي: "آمل أن يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب وأن يعم السلام والاستقرار المستدام في هذا البلد العزيز على قلبي والذي تعلمت منه الكثير".
وأضاف: "عندما وصلت إلى لبنان في تشرين من العام 2006 وبدأت عملي أغرمت بهذا البلد الجميل وخصوصا أهل الجنوب الذين حضنوني ورحبوا بي، ولا سيما الاعلاميين الذين قدموا المساعدة وحظيت باحترام وترحيب وتعاون في ما بيننا وتعلمت منكم الكثير عن لبنان من خلال طرحكم الأسئلة وإجراء المقابلات، وأعطيتموني أكثر مما أعطيتكم، وكنتم أصدقاء أوفياء".
ابنيارا
بدوره، قال قائد اليونيفيل: "علينا جميعا أن نعمل لهذا البلد وهدفنا واحد هو الاستقرار والأمن والعمل لتطبيق القرار 1701".
وأشاد بالدور الإعلامي الذي لعبه تيننتي، شاكرا له كل ما قام به. وأبدى الاعجاب بأدائه خلال ولايته في احلك الظروف التي عاشها جنوب لبنان.
وتمنى له "التوفيق في حياته وعودة آمنة إلى عائلته ووطنه"، مرحبا بتعيين ارديل خلفا له.
أخبار لبنان
اليونيفيل
تيننتي
الجيش
الجنوب
التالي
الحشيمي لـ"الأنباء الالكترونية": هجوم قطر فشل وأضعف نتنياهو... وحزب الله مدعو لاعتماد الليونة بملف السلاح
حزب الله عن العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية في اليمن: نتنياهو مفلس ويبحث عن أي إنتصار وهمي لينقذ نفسه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-08-31
مجلس الوزراء سيناقش الجمعة خطة عامة للجيش لسحب السلاح واستكمال إنتشاره في الجنوب (اللواء)
صحف اليوم
2025-08-31
مجلس الوزراء سيناقش الجمعة خطة عامة للجيش لسحب السلاح واستكمال إنتشاره في الجنوب (اللواء)
0
أخبار لبنان
2025-08-29
اليونيفيل عزت بشهداء الجيش: الانتشار الكامل للقوات المسلحة اللبنانية في كل الجنوب محوري للقرار 1701
أخبار لبنان
2025-08-29
اليونيفيل عزت بشهداء الجيش: الانتشار الكامل للقوات المسلحة اللبنانية في كل الجنوب محوري للقرار 1701
0
أمن وقضاء
2025-08-01
قائد الجيش: إستمرار الإحتلال العائق الوحيد أمام استكمال إنتشار الوحدات العسكرية جنوبًا
أمن وقضاء
2025-08-01
قائد الجيش: إستمرار الإحتلال العائق الوحيد أمام استكمال إنتشار الوحدات العسكرية جنوبًا
0
أمن وقضاء
2025-08-22
تيننتي ينفي وجود أي معلومة لدى اليونيفيل عن إدعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية
أمن وقضاء
2025-08-22
تيننتي ينفي وجود أي معلومة لدى اليونيفيل عن إدعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:19
نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية
أخبار لبنان
15:19
نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-04-28
مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-04-28
مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)
0
آخر الأخبار
2025-07-08
قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2025-07-08
قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
2025-08-09
فتى يفتح النار ويصيب ثلاثة اشخاص في ساحة تايمز سكوير وسط نيويورك
أخبار دولية
2025-08-09
فتى يفتح النار ويصيب ثلاثة اشخاص في ساحة تايمز سكوير وسط نيويورك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
Iphone 17... حديث الساعة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
Iphone 17... حديث الساعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين
0
أخبار دولية
13:22
المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:22
المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
خبر عاجل
09:50
جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)
2
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
حال الطقس
03:09
تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...
3
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
خبر عاجل
04:57
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي
4
أخبار لبنان
12:38
اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب
أخبار لبنان
12:38
اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب
5
أمن وقضاء
13:38
ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
13:38
ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما
6
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
7
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال
8
خبر عاجل
12:02
تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم
خبر عاجل
12:02
تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More