لقاء وداعي للمتحدث باسم اليونيفيل بعد تقاعده... تيننتي: آمل أن يستكمل الجيش انتشاره بالجنوب ويعم السلام والاستقرار

أقيم لقاء وداعي للمتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي الذي أحيل على التقاعد بعد 19 عاما من العمل، في المقر العام في الناقورة، بحضور القائد العام الجنرال ديوداتو ابنيارا، المتحدث الرسمي باللغة العربية باسم اليونيفيل داني الغفري ومندوبي وسائل الإعلام وضباط من قوات الطوارىء.



بعد تقديم المتحدثة الرسمية الجديدة كاندس ارديل، قال تيننتي: "آمل أن يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب وأن يعم السلام والاستقرار المستدام في هذا البلد العزيز على قلبي والذي تعلمت منه الكثير".



وأضاف: "عندما وصلت إلى لبنان في تشرين من العام 2006 وبدأت عملي أغرمت بهذا البلد الجميل وخصوصا أهل الجنوب الذين حضنوني ورحبوا بي، ولا سيما الاعلاميين الذين قدموا المساعدة وحظيت باحترام وترحيب وتعاون في ما بيننا وتعلمت منكم الكثير عن لبنان من خلال طرحكم الأسئلة وإجراء المقابلات، وأعطيتموني أكثر مما أعطيتكم، وكنتم أصدقاء أوفياء".



ابنيارا



بدوره، قال قائد اليونيفيل: "علينا جميعا أن نعمل لهذا البلد وهدفنا واحد هو الاستقرار والأمن والعمل لتطبيق القرار 1701".



وأشاد بالدور الإعلامي الذي لعبه تيننتي، شاكرا له كل ما قام به. وأبدى الاعجاب بأدائه خلال ولايته في احلك الظروف التي عاشها جنوب لبنان.



وتمنى له "التوفيق في حياته وعودة آمنة إلى عائلته ووطنه"، مرحبا بتعيين ارديل خلفا له.