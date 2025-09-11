جعجع: إقرار الحكومة إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء بداية لمعالجة إعوجاج أرسى ثقافة العتمة

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "بعد 23 عاما من التأخير والتسويف والمماطلة، أقرت الحكومة في جلسة اليوم إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وذلك بعد نحو ستة أشهر من تسلم الوزير جو صدي مسؤولية وزارة الطاقة".



وقال جعجع عبر حسابه على منصة "إكس": "تعد هذه الخطوة مسألة في العمق وأساسية وجوهرية، وهي في الأصل من ضمن الخطوات الإصلاحية التي كان طالب بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وسائر أصدقاء لبنان من عرب وأجانب. مبروك للبنانيين هذه الخطوة التي تشكل البداية لمعالجة إعوجاج استمر أكثر من 23 عاما وأرسى ثقافة العتمة في لبنان".



وأضاف: "في المناسبة، أهنئ اللبنانيين أيضا على أنها أول ستة أشهر تمرّ منذ عشرات السنين من دون أن تمدّ وزارة الطاقة يدها إلى الخزينة العامة... في انتظار خطوات أخرى".