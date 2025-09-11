رجي إتصل بنظيره السوري... والبحث تركز على قضية السجناء السوريين في لبنان

أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، جرى خلاله التداول بالملفات التي تهم البلدين.



وتركز البحث على قضية السجناء السوريين في لبنان، حيث جدد الشيباني مطلب الحكومة السورية بمعالجة هذا الملف وفق الأصول القانونية المتبعة. كما أكد أن حكومته لم ولن تطالب بالإفراج أو تسليمهم أي سجين لبناني متهم كان أو محكوما.