اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب

أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون أن "الفرحة ستعود الى الجنوب الذي سيشكل انطلاقة للبنان الجديد، بفضل تضحيات ابنائه وصمودهم وتعلقهم بالارض وكذلك جميع المؤمنين بلبنان".



كلام السيدة الاولى جاء خلال جولة جنوبية استهلتها بزيارة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين في الصرفند، حيث كانت في استقبالها رئيسة الجمعية عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رنده بري وعدد من المسؤولين في الجمعية، وجالت في مراكز التدريب واماكن العناية بالاعاقة الجسدية والاقسام الاخرى، واطلعت على الاهتمام الذي يلقاه الاشخاص ذوو الاعاقة في الجمعية. وعبرت السيدة عون عن تقديرها للجهود التي تبذل في الجمعية في سبيل سلامتهم، والعمل على اعادة تأهيلهم وتوفير ظروف عيش وفرص عمل ملائمة لهم.



ثم انتقلت السيدة عون والسيدة بري الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية، حيث كان في استقبالها محافظ النبطية السيدة هويدا الترك والمدير العام للمستشفى الدكتور حسن وزني.



وقالت السيدة عون: "من الطبيعي أن أكون هنا معكم، هذه منطقتي وبلدتي وبيتي هنا في العيشية على مسافة قريبة جدا من هنا، وكيف اذا كنت باستضافة السيدة بري حيث قمنا بجولة معا في الجمعية والمدرسة. وهذا يكبر القلب ويؤكد انه بعد هذه الزيارة وبوجودكم الجنوب باق، وان جنوبنا صامد بصمودكم وتعلقكم بالارض وبوجود اشخاص مثل السيدة رندة والرئيس نبيه بري وان شاء الله كل المؤتمنين على هذا البلد ومعا سنعود لنزرع الفرح في الجنوب ويكون الجنوب انطلاقة جديدة للبنان وفخرا للبنان والحمد لله على سلامة الجميع".



ونوهت السيدة الاولى بجهود افراد الطاقم الطبي في المستشفى الذي عمل في ظروف صعبة ولم يتوقف يوما عن اداء رسالته الانسانية. ثم جالت السيدتان عون وبري والوفد المرافق ووزني في ارجاء المستشفى واقسامه ولا سيما قسم الحروق والسرطان والقلب وغسيل الكلى.



وختمت السيدة عون جولتها بزيارة دارة الرئيس بري في المصيلح.