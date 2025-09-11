الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الجمهورية وقع مرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي

أخبار لبنان
2025-09-11 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الجمهورية وقع مرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الجمهورية وقع مرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي

وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المرسوم رقم 1119 تاريخ 8 أيلول 2025، القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي برئاسة المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، بناءً على اقتراح وزير الزراعة نزار هاني، واستنادًا إلى القانون رقم 158 الصادر في 8 أيار 2020 (تنظيم الإنتاج العضوي).

وحمل المرسوم تواقيع كل من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزراء: الزراعة نزار هاني، الصناعة جو عيسى الخوري، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، البيئة تمارا الزين، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، والصحة العامة ركان ناصر الدين.

وضمّت اللجنة ممثلين عن وزارات: الزراعة، الصناعة، الاقتصاد والتجارة، البيئة، والصحة العامة، إلى جانب مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، إضافة إلى نقابات أصحاب الصناعات الغذائية والمهندسين في بيروت وطرابلس والشمال، وكليات الزراعة في كل من الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة القديس يوسف، جامعة الروح القدس - الكسليك، وجامعة البلمند، فضلاً عن الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في لبنان، والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، والجمعيات الأهلية اللبنانية الناشطة في مجال الإنتاج العضوي.

وحدد المرسوم مهام اللجنة الوطنية بدراسة واقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير وتشجيع وتنظيم قطاع الإنتاج العضوي في لبنان، والمساهمة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي ترعى هذا القطاع، وإبداء الرأي في تقييم أجهزة الرقابة وإصدار الشهادات.

كما كُلّفت اللجنة بمتابعة الوثائق والإرشادات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية في ما يخص الإنتاج العضوي، ودراسة مدى ملاءمتها للبنان وإحالة توصياتها إلى المراجع المختصة لمتابعتها وتنفيذها.

وبعد صدور المرسوم، توجّه وزير الزراعة نزار هاني بالشكر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والوزراء المعنيين، على دعمهم المستمر لوزارة الزراعة والقطاعات الزراعية وتطوير الإنتاج العضوي. وتمنّى هاني لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية التوفيق والنجاح في مهامهم، وتحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل اللجنة بما يسهم في تعزيز موقع لبنان في مجال الزراعة العضوي.

أخبار لبنان

جوزاف عون

مرسوم

تشكيل

اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي

LBCI التالي
الحشيمي لـ"الأنباء الالكترونية": هجوم قطر فشل وأضعف نتنياهو... وحزب الله مدعو لاعتماد الليونة بملف السلاح
حزب الله عن العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية في اليمن: نتنياهو مفلس ويبحث عن أي إنتصار وهمي لينقذ نفسه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-07-23

رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع

LBCI
خبر عاجل
2025-08-05

الرئيس عون وقّع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-01

جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-01

سلام وقع مرسوم التشكيلات القضائية: حكومتنا ماضية في إنجاز كل الإصلاحات الضرورية من أجل الإنقاذ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:19

نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في لبنان... جيلٌ كامل بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-04-28

مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-08

قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-09

فتى يفتح النار ويصيب ثلاثة اشخاص في ساحة تايمز سكوير وسط نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في لبنان... جيلٌ كامل بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

Iphone 17... حديث الساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين

LBCI
أخبار دولية
13:22

المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:50

جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)

LBCI
حال الطقس
03:09

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...

LBCI
خبر عاجل
04:57

الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي ⁧‫

LBCI
أخبار لبنان
12:38

اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
13:38

ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
خبر عاجل
12:02

تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More