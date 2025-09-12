وزير العمل ترأس إجتماع لجنة التقاعد والتقى نقباء أطباء الشمال والإعلان والتخمين العقاري

ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم الاجتماع الدوري للجنة الاشراف الوطنية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية في القطاع الخاص.



ثم التقى الوزير حيدر نقيب اطباء الشمال الدكتور ابراهيم مقدسي الذي أطلعه على أوضاع النقابة وبعض المشاكل التي تعترض القطاع الصحي في الشمال.



واستقبل نقيب الاعلان والتسويق الرقمي باتريك أبو شقرا.



واجتمع بعد ذلك مع وفد من نقابة خبراء التخمين العقاري برئاسة سانترو عبيد.