سلام: منحة للعسكريين شهريًا وروكز: الواقع لا يحتمل الانتظار

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنّ ملف الهبة التي كانت تُصرف للعسكريين أصبح محسومًا، وأن المنحة ستُصرف بشكل دوريّ كل شهر من دون أي إشكال.

وأوضح سلام، خلال استقباله رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية برئاسة العميد شامل روكز في السرايا، أنّ مداخيل الخزينة لا تسمح بتغطية زيادة رواتب القوات المسلحة، من عسكريين ومتقاعدين وشهداء، ضمن الموازنة.

وذكر أنّ أيّ تحسّن في الموارد قد يفتح المجال لمعالجة هذا الملف.

وأشار إلى وجود مؤتمرات تُعقد لدعم الجيش وتقديم العطاءات له من المجتمع الدوليّ.

وشدد روكز على أهمية التطرق إلى الزيادة في الرواتب، موضحًا أنّ ”الهدف هو الوصول مع نهاية السنة إلى ما يوازي خمسين في المئة من قيمة الرواتب التي كانت تُدفع في العام 2019. لكن في الواقع، وبسبب التضخم أصبحت لا توازي سوى 30 في المئة“.

ورفض روكز جواب سلام بالانتظار لأنّ ”الواقع لا يمكن أن ينتظر“ معتبرًا أنّ ”هذا النوع من الدعم لا يعالج قضية المعاشات بشكل مباشر، فيما العسكريون والمتقاعدون وعائلات الشهداء يعيشون وضعًا طارئًا وملحًّا“.

وأفاد روكز بأن الموازنة لم تلحظ شيئًا ملموسًا للعسكريين والمتقاعدين “وحتى مع طرح الحكومة رؤية مستقبلية تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والعسكريين، لكنها تبقى وعودًا مستقبلية فيما الواقع مأساوي ويحتاج إلى حلول عاجلة”.