الجميّل زار رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك… والبحث في التحديات التعليميّ

زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب جوزيف مكرزل في زيارة تهنئة لمناسبة تسلّمه رئاسة الجامعة مؤخرًا.

وشدد على الدور الرياديّ الذي لطالما أدته جامعة الروح القدس في مسيرة التعليم العالي في لبنان، سواء على مستوى التميز الأكاديميّ أو من خلال التزامها بالقيم الوطنية والإنسانية.

وبحث الطرفان في التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع التعليم العالي في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وهجرة الكفاءات.

كذلك، ناقشا سبل التعاون من أجل الحفاظ على مستوى التعليم، وتعزيز البنية التحتية الأكاديمية، وتوفير بيئة محفّزة للطلاب والأساتذة على حد سواء.