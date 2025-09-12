مهرجان "لوريان لوجور" في اطار احتفالاتها بالذكرى المئوية لتأسيسها

أطلقت صحيفة "لوريان لوجور" مهرجانها Un Vent De Liberté، في هيبودروم بيروت والذي يمتد من 12 إلى 14 من أيلول، في اطار احتفالاتها بالذكرى المئوية لتأسيسها.

وتناول الرئيس الفرنسيّ السابق فرنسوا هولاند في لقاء حواريّ العلاقة بين لبنان وفرنسا، مشيرًا إلى أنّها ليست فقط من خلال الفرنكوفونية والتاريخ انما ايضا التعددية والحرية.

وتناول مواضيع عديدة منها حرب اوكرانيا وسقوط النظام في سوريا وحرب غزة وكيف ان الحكومة الاسرائيلية التي لا تعرف حدودها مثل الهجوم التي نفذته في قطر وجنوب لبنان واليمن.

الحدث الثقافي هذا يختتم الاحد مع رئيس الحكومة نوّاف سلام الذي سيتناول الواقع اللبنانيّ على أن تتخلله السبت حفلة للفنان ابراهيم معلوف، إضافة الى طاولات مستديرة، معرض وأنشطة للأطفال.