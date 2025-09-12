صدور مرسوم تعيين اعضاء المجلس العدلي...

صدر مرسوم تعيين أعضاء المجلس العدلي، الذي يضم القضاة: سهيل عبود، سهير الحركة، أسامة منيمنة، جانيت حنا، كلنار سماحة، فادي صوان، حبيب رزق الله، ندى دكروب، رندا حروق وفادي العريضي.



وتجدون مرفقا أدناه نص المرسوم.





