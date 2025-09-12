افرام يستقبل سفير سلطنة عُمان… دعوة للمشاركة في ملتقى الصناعة

أكد النائب نعمة افرام، خلال استقباله سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي في مقر "مشروع وطن الإنسان"، على"التعاون القائم على المستويات الاقتصادية والصناعية والتجارية" بين البلدين.

وسلم السعيدي افرام دعوة من وزير الصناعة والتجارة العماني قيس اليوسف، لزيارة السلطنة والمشاركة في ملتقى الصناعة اللبنانية المقرر عقده في مسقط بين 27 و29 تشرين الثاني، برعاية الوزير اليوسف ووزير الاقتصاد عامر البساط.

وقدم السعيدي شرحاً عن "رؤية عمان 2040" والفرص الاستثمارية المتاحة أمام اللبنانيين في السلطنة والعالم.

بدوره، شكر افرام السفير والوفد المرافق الدعوة.