سلام يهنئ عباس بإقرار "إعلان نيويورك" في الأمم المتحدة ويشكر السعودية وفرنسا

اتصل رئيس الحكومة نواف سلام بالرئيس محمود عبّاس مهنئاً بـ"الإنجاز الديبلوماسي الكبير الذي تحقق في الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة باعتمادها باغلبية غير مسبوقة "إعلان نيويورك" الذي لا يتبنى حل الدولتين فحسب، بل يربط تحقيقه بمهل زمنية محددة."كما اتصل بالمسؤولين في كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا لشكرهم على رعايتهم "لهذا "الإعلان" وعلى الجهود المشتركة التي بذلوها لتحقيق هذه النتيجة ولزيادة الاعترافات بدولة فلسطين".