سلام يهنئ عباس بإقرار "إعلان نيويورك" في الأمم المتحدة ويشكر السعودية وفرنسا

اتصلت بالرئيس محمود عبّاس مهنئاً بالإنجاز الديبلوماسي الكبير الذي تحقق في الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة باعتمادها باغلبية غير مسبوقة "إعلان نيويورك" الذي لا يتبنى حل الدولتين فحسب، بل يربط تحقيقه بمهل زمنية محددة. كما اتصلت بالمسؤولين في كل من المملكة العربية السعودية… pic.twitter.com/gUntFuZGTo
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) September 13, 2025
