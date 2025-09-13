الأخبار
البستاني في ذكرى إستشهاد بشير جميل: إستشهد من أجل حلمه بلبنان جديد
أخبار لبنان
2025-09-13 | 13:47
البستاني في ذكرى إستشهاد بشير جميل: إستشهد من أجل حلمه بلبنان جديد
كتب النائب فريد البستاني على حسابه على "إكس": في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل، تظل ذكراه حية في أذهاننا. لقد ضحى بحياته من أجل بناء لبنان قوي، موحد، وسيد نفسه، يتمتع بالحرية والاستقلال، ويتميز بدولة عصرية عادلة لجميع اللبنانيين. اليوم، يستذكره أنصاره وخصومه على حد سواء، ورغم الخلافات، هناك إجماع على أن بشير استشهد من أجل حلمه بلبنان جديد."
أخبار لبنان
