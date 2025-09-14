الأخبار
وزارة الأشغال تبدأ بتنظيف نفق شكا وتعلن خطة إنارة مستدامة
أخبار لبنان
2025-09-14 | 03:34
وزارة الأشغال تبدأ بتنظيف نفق شكا وتعلن خطة إنارة مستدامة
باشرت وزارة الأشغال بأعمال تنظيف وصيانة نفق شكا الذي يبلغ طوله حوالى 400 متر، في إطار مشروع "لبنان على السكة" لصيانة وتأهيل الطرق والجسور والأنفاق على كافة الأراضي اللبنانية.
وأعلنت الوزارة في بيان، ان الأشغال تشمل تنظيف المسلك الممتد من طرابلس باتجاه بيروت، وكانت أشغال التنظيف قد انطلقت أمس وتستمر حتى نهاية اليوم، مع اعتماد خطة مرورية استثنائية تضمن سلامة العابرين وتسهيل حركة السير على هذا الممر الحيوي.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة أعمال عملية متواصلة لتعزيز السلامة في الأنفاق، وتوفير رؤية أوضح للسائقين بما يدعم سلاسة السير ويقلّل المخاطر.
وأكدت الوزارة أنها في صدد دراسة تركيب إنارة النفق في كلا الاتجاهين باستخدام الطاقة الشمسية، ويأتي ذلك في خطوة نوعية نحو طرق أكثر أمانًا واستدامة، ما يعزز السلامة ويحسن تجربة القيادة ويعتمد حلولًا مبتكرة صديقة للبيئة.
أخبار لبنان
2025-09-03
إنارة نفقي الأوزاعي - خلدة ضمن مشروع وزارة الأشغال "لبنان على السكة"
أخبار لبنان
2025-09-03
إنارة نفقي الأوزاعي - خلدة ضمن مشروع وزارة الأشغال "لبنان على السكة"
0
أمن وقضاء
2025-09-12
تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا
أمن وقضاء
2025-09-12
تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا
0
أمن وقضاء
2025-09-10
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
أمن وقضاء
2025-09-10
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب
0
أمن وقضاء
2025-07-22
بلدية طرابلس تبدأ أعمال ترميم مبناها برعاية وزير الأشغال
أمن وقضاء
2025-07-22
بلدية طرابلس تبدأ أعمال ترميم مبناها برعاية وزير الأشغال
أخبار لبنان
05:36
عودة: عقود مرت ولبنان يعاني من أنانية أبنائه وجشع حكامه وتسلط أحزابه
أخبار لبنان
05:36
عودة: عقود مرت ولبنان يعاني من أنانية أبنائه وجشع حكامه وتسلط أحزابه
0
أخبار لبنان
04:54
قبلان: من الواجب الاعتراض على الحكومة ومحاسبتها
أخبار لبنان
04:54
قبلان: من الواجب الاعتراض على الحكومة ومحاسبتها
0
أمن وقضاء
04:30
في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...
أمن وقضاء
04:30
في جبل لبنان: يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها...
0
أخبار لبنان
04:22
اكاديمية بشير الجميل تحتفل بتخريج الدورة الثانية من المستوى القيادي
أخبار لبنان
04:22
اكاديمية بشير الجميل تحتفل بتخريج الدورة الثانية من المستوى القيادي
آخر الأخبار
2025-07-20
الوطالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير فوق مدينة النبطية والجوار
آخر الأخبار
2025-07-20
الوطالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير فوق مدينة النبطية والجوار
0
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
0
آخر الأخبار
05:38
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نستعد لتهديدات صادرة عن إيران وحماس والجهاد الإسلامي خصوصا قبيل 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
05:38
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نستعد لتهديدات صادرة عن إيران وحماس والجهاد الإسلامي خصوصا قبيل 7 تشرين الأول
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
0
أخبار دولية
13:41
فضيحة شركة Anthropic... وتساؤلات حول ضرورة حماية حقوق المؤلفين في عصر الذكاء الإصطناعي
أخبار دولية
13:41
فضيحة شركة Anthropic... وتساؤلات حول ضرورة حماية حقوق المؤلفين في عصر الذكاء الإصطناعي
0
أخبار دولية
13:38
Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع
أخبار دولية
13:38
Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين
0
أمن وقضاء
13:29
عداد الموت على الطرقات إلى إرتفاع بغياب هيبة القانون والدولة
أمن وقضاء
13:29
عداد الموت على الطرقات إلى إرتفاع بغياب هيبة القانون والدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا
0
أمن وقضاء
13:24
في عين الحلوة والبداوي فتح تواصل تسليم السلاح والعين على قوى التحالف
أمن وقضاء
13:24
في عين الحلوة والبداوي فتح تواصل تسليم السلاح والعين على قوى التحالف
1
أمن وقضاء
07:36
الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة
أمن وقضاء
07:36
الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة
2
أمن وقضاء
14:27
دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون
أمن وقضاء
14:27
دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون
3
أخبار دولية
13:38
Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع
أخبار دولية
13:38
Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع
4
أخبار لبنان
10:24
"الطاقة" تعرض مسار ملف الباخرة HAWK III والصدي يتمسك بالقانون وبما يقرره القضاء
أخبار لبنان
10:24
"الطاقة" تعرض مسار ملف الباخرة HAWK III والصدي يتمسك بالقانون وبما يقرره القضاء
5
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا
6
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين
8
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
16:25
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
