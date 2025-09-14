اكاديمية بشير الجميل تحتفل بتخريج الدورة الثانية من المستوى القيادي

صدر عن أكاديمية بشير الجميل البيان التالي:



""Je suis sûr et confiant de la Victoire"، كانت العبارة التي ذيلت شهادات خريجي المستوى القيادي الثاني في الدورة الاولى، وفي الذكرى الـ٤٣ لاستشهاد قائلها الرئيس بشير الجميل ها هو يعاد بريق امضائها في احتفال تخريج الدورة الثانية من المستوى القيادي.



الاحتفال الذي اقامته عائلة الاكاديمية من خريجيها السابقين ومن مرافقين لفكرها ونهجها، بدأ بقداس احتفالي عن روح الشهيد الرئيس ورفاقه في كنيسة Jean-Paul 2في كفرسما-مشمش.



وقد خدم القداس مرشد الاكاديمية الاب نايف زيناتي بحضور مؤثر من القيم على المشروع منصور لبكي الذي رتل وردد الصلوات والتراتيل التي ألفها.



وبختام القداس القى رئيس الاكاديمية كلمة شدد فيها على ان "كل من صب شره علينا وأعتقد انه يستطيع ازالة لبنان من الوجود قد انقلب عليه الدور وهو انتهى ونحن ولبنان صمدنا وبقينا، بعدها وزعت الشهادات والتقطت الصور، واجتمع المشاركين على مأدبة غذاء في المشروع الذي يجمع بالفعل وبالقول بين روحانية السماء ورسالة المقاومة والبقاء والتجذر في هذه الارض"".



