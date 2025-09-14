أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة

أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن الجامعة اللبنانية هي ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة، معربا عن أمله في أن تلقى الجامعة دعما من هذه الدولة.



وقال أبور فاعو في خلال حفل تخرج كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال (الفرع السادس) وكلية الصحة العامة (الفرع السابع) في قلعة الاستقلال – راشيا: "الجامعة اللبنانية تعرّضت عبر سنوات طويلة لـ"حرب" ممنهجة من قبل الدولة نفسها".



وأضاف: "هذه الجامعة، التي تضم أفضل الاختصاصات وأرفع المستويات الأكاديمية، كانت ولا تزال مظلومة من أهلها، ولا تحظى بالتقدير الذي تستحقه من المؤسسات الرسمية التي غالبًا ما تُهمل دورها عند مناقشة ملفات التعليم".



كما دعا أبو فاعور العهد الجديد والحكومة المرتقبة إلى التعامل مع الجامعة اللبنانية بما يليق بمكانتها الوطنية والعلمية.