افرام: لعلّ الحلم لا يُغتال مرّتيْن

أخبار لبنان
2025-09-14 | 10:09
افرام: لعلّ الحلم لا يُغتال مرّتيْن

ذكّر رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام بأنّه "قبل ثلاثةٍ وأربعين عامًا، ومع استشهاد بشير، تهاوى الأمل بقيام دولة المؤسّسات، لكنّه لم يُدفن".

وكتب على حسابه على منصة اكس: "بل ظلّ متجذّرًا في الوجدان اللبنانيّ، حيّاً في الضمير، وقضيّةً لا تُمحى".

واعتبر أنّ "اليوم، يعود ذلك الحلم إلى الضوء من جديد، في ظلّ فرصةٍ نادرة وتاريخيّة تتوفّر للبنان، ورغبةٍ عارمة لدى اللبنانيين في استرداد مشروع الدولة، على الرغم من كلّ التحدّيات والعواصف".
 
وشدّد على "أنّها الإرادة الصلبة ذاتها، والعزم الواحد، على ألّا يُغتال الحلم مرّتين".

