وزير الخارجية شارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب: تحضير للقمة العربية الإسلامية الطارئة

شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة تحضيرًا للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد الاثنين والمخصصة للبحث بالهجوم الإسرائيليّ على قطر والتي سيحضرها رئيس الجمهورية جوزاف عون.



ودعا الوزراء في الفقرة الخاصة بلبنان من مسودة البيان الختاميّ إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدوليّ العاجل للحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، بما فيها الجمهورية اللبنانية، بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول".