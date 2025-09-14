الأخبار
البطريرك يوحنا العاشر يلتقي مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي
أخبار لبنان
2025-09-14 | 13:53
البطريرك يوحنا العاشر يلتقي مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي
التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر على رأس وفدٍ مفتيَ الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي وذلك في وزارة الأوقاف.
وجرى اللقاء بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري.
وهنأ غبطتُه سماحتَه بتولي منصب مفتي الجمهورية مشدداً على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البطريركية ودار الإفتاء.
ورحب سماحته بالبطريرك يوحنا وبالوفد المرافق مشدداً على أن المسلمين والمسيحيين هم عائلة واحدة في الوطن الواحد.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز الخطاب الديني المنفتح ونبذ التطرف والتعصب وترسيخ قيم العيش الواحد والمواطنة وذلك على مستوى القاعدة الشعبية.
كما تطرق اللقاء إلى العلاقة التاريخية التي جمعت المسلمين والمسيحيين في سوريا والتي تجسدت عبر التاريخ والحاضر بأمثلة حية حاضرة في أذهان الجميع.
