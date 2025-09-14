وزير الخارجية بحث مع عراقجي الوضع في لبنان والمنطقة

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على هامش الاجتماع الوزاريّ التحضيريّ للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد غدًا في الدوحة، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي وعرض معه مطولا للوضع في لبنان والمنطقة.



وتطرق الوزير رجي بمنتهى الصراحة لقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فيما جدد عراقجي موقف بلاده باحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه.