الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أخبار لبنان
2025-09-15 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أعلن وزير العمل محمد حيدر تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لغاية 26/09/2025 ضمناً.
وجاء في بيان لوزارة العمل:
"استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،
واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،
وبناء على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،
أولاً:
يعلن وزير العمل محمد حيدر تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لغاية 26/09/2025 ضمناً.
ثانياً:
لا يعتد بأي طلب لم يستوف الشروط المطلوبة لدى انتهاء هذه المهلة".
أخبار لبنان
محمد حيدر
الترشيح
عضوية
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
التالي
"سيدة الجبل": مرحلة جديدة تتطلب منا جميعًا مقاربة وطنية للأوضاع وللعلاقات بين القوى السياسية
روجا المواد الممنوعة في مناطق عدة من جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-06-18
مصادر “الأخبار”: إدارة الصندوق الوطنيّ للضمان اقترحت على مجلس الإدارة إلغاء 14 مكتبًا ودمج 8
صحف اليوم
2025-06-18
مصادر “الأخبار”: إدارة الصندوق الوطنيّ للضمان اقترحت على مجلس الإدارة إلغاء 14 مكتبًا ودمج 8
0
آخر الأخبار
2025-08-01
الرئيس عون إطلع من وزير العمل محمد حيدر على أوضاع الوزارة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وجرى التأكيد على ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد
آخر الأخبار
2025-08-01
الرئيس عون إطلع من وزير العمل محمد حيدر على أوضاع الوزارة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وجرى التأكيد على ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد
0
أخبار لبنان
2025-07-21
المالية حولت مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي
أخبار لبنان
2025-07-21
المالية حولت مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي
0
أخبار لبنان
2025-07-17
وزير العمل: تمديد المهلة المتعلقة بطلب ايداع مستندات عائدة لمكاتب الاستقدام
أخبار لبنان
2025-07-17
وزير العمل: تمديد المهلة المتعلقة بطلب ايداع مستندات عائدة لمكاتب الاستقدام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:19
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
أخبار لبنان
07:19
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
0
أخبار لبنان
07:09
الرئيس عون زار أمير قطر مديناً الاعتداء الإسرائيلي: لبنان يتضامن مع الدوحة
أخبار لبنان
07:09
الرئيس عون زار أمير قطر مديناً الاعتداء الإسرائيلي: لبنان يتضامن مع الدوحة
0
أخبار لبنان
06:44
"سيدة الجبل": مرحلة جديدة تتطلب منا جميعًا مقاربة وطنية للأوضاع وللعلاقات بين القوى السياسية
أخبار لبنان
06:44
"سيدة الجبل": مرحلة جديدة تتطلب منا جميعًا مقاربة وطنية للأوضاع وللعلاقات بين القوى السياسية
0
أمن وقضاء
05:42
روجا المواد الممنوعة في مناطق عدة من جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
أمن وقضاء
05:42
روجا المواد الممنوعة في مناطق عدة من جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-09-11
ورد الخال تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مش رقم"
فنّ
2025-09-11
ورد الخال تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مش رقم"
0
آخر الأخبار
06:48
وزير الخارجية الأميركي من القدس: يجب أن ينتهي وجود حماس ككيان مسلح يمكن أن يهدد السلام والأمن في المنطقة
آخر الأخبار
06:48
وزير الخارجية الأميركي من القدس: يجب أن ينتهي وجود حماس ككيان مسلح يمكن أن يهدد السلام والأمن في المنطقة
0
موضة وجمال
2025-05-31
ياسمينا زيتون تستذكر لحظات مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2024 (صور)
موضة وجمال
2025-05-31
ياسمينا زيتون تستذكر لحظات مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2024 (صور)
0
منوعات
2025-08-22
عمره أكثر من 6 آلاف سنة... اكتشاف مروع يذهل الخبراء في فرنسا
منوعات
2025-08-22
عمره أكثر من 6 آلاف سنة... اكتشاف مروع يذهل الخبراء في فرنسا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:23
قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي
أخبار دولية
02:23
قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي
0
أخبار دولية
00:49
ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر
أخبار دولية
00:49
ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:09
أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية
أمن وقضاء
02:09
أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية
2
أمن وقضاء
03:35
وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة
أمن وقضاء
03:35
وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة
3
حال الطقس
04:02
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
حال الطقس
04:02
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
4
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
5
اسرار
23:46
أسرار الصحف 15-09-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف 15-09-2025
6
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
7
أخبار لبنان
05:07
لقاء بين رجي ونظيره القطري...
أخبار لبنان
05:07
لقاء بين رجي ونظيره القطري...
8
آخر الأخبار
00:03
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و14 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:03
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و14 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More