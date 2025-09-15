الأخبار
الرئيس عون زار أمير قطر مديناً الاعتداء الإسرائيلي: لبنان يتضامن مع الدوحة

أخبار لبنان
2025-09-15 | 07:09
جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ادانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكدا وقوف لبنان إلى جانب قطر وتضامنه معها ومع الشعب القطري. 

موقف الرئيس عون جاء خلال زيارته أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية في فندق شيراتون في الدوحة، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال.

وشكر الرئيس عون أمير قطر على الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن هذا الدعم هو موضع امتنان جميع اللبنانيين. 

ورد أمير قطر مرحباً بالرئيس عون والوفد المرافق، شاكراً تضامن لبنان مع قطر وادانته للعدوان الاسرائيلي. وأكد "وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للشعب اللبناني، وسعيها الدؤوب من أجل تحقيق الامن والاستقرار في لبنان".

أخبار لبنان

جوزاف عون

لبنان

قطر

تميم بن حمد آل ثاني

