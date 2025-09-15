سلسلة لقاءات لسلام في السراي...

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي، سفير كندا الجديد لدى لبنان غريغوري غاليغان، وكانت مناسبة أكد فيها السفير الكندي ترحيب بلاده بالمسار الحكومي للاصلاحات وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشيرا الى "استمرار دعم كندا للجيش اللبناني".واستقبل الرئيس سلام وفدا من الهيئات الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب برئاسة عبد الله بيطار الذي قال بعد اللقاء: "شكرنا الرئيس سلام على زيارته إلى مدينة النبطية والجنوب، وعلى تشريعه للدولة مجددا. لقد وضعناه في صورة واقع المنطقة بعد الحرب، حيث تعيش النبطية دماراً غير طبيعي. ومن هنا طالبنا بأن تقوم الدولة بدعم الاقتصاد المحلي في مدينة النبطية والمنطقة والجنوب عموماً".وأشار الى أن "دعم الاقتصاد المحلي يقوم على تعزيز المؤسسات التجارية والزراعية والصناعية عبر المصارف من خلال قروض مدعومة لمساعدة التجار والمزارعين والصناعيين والمعالم السياحية على الاستمرار في عملها وإنعاش المنطقة".وقال: "شددنا على دور البلديات وتمنينا دعمها ومساعدتها لأن صناديقها شبه فارغة ولا تملك الأموال في الوقت الحالي. وطالبنا بأن تكون المجالس البلدية مجالس لجميع المواطنين اللبنانيين، لا مجالس محاصصة حزبية أو محسوبيات".واستقبل الرئيس سلام رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، الذي أوضح أنه وجّه دعوة إلى رئيس الحكومة لرعاية الاحتفالات بالعيد الثمانين لتأسيس الشركة، وقد وافق الرئيس سلام على الدعوة نظراً لعلاقته المميزة بالشركة. وكانت المناسبة فرصة لعرض نجاح موسم الصيف، واستعراض عمل الشركة وجهودها المبذولة في هذا المجال.