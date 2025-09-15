سلام تناول ملف إعادة الإعمار: العقبة الأساس تبقى في البيروقراطية والمحاصصة

في ختام مهرجان "لوريان لو جور"، عقدت جلسة حوار في السراي الكبير مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي تناول ملف إعادة الإعمار، فقدر الحاجة بما لا يقل عن 15 مليار دولار، مشيرًا إلى التعاون مع البنك الدولي والجهات المانحة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العقبة الأساس تبقى في البيروقراطية والمحاصصة.



اما في الملف الاقليمي، فرأى سلام أن إسرائيل في موقع عدواني لكنه هش، فيما يتراجع النفوذ الإيراني ويتقدم دور الخليج، معتبرًا أن المنطقة تعيش مرحلة مخاض جديد.