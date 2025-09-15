رسامني بحث مع هاني في إعادة تأهيل مبنى وزارة الزراعة القديم - مركز غاليري سمعان

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وزير الزراعة نزار هاني، وتم البحث في سبل التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في ما يتعلق بإعادة تأهيل مبنى وزارة الزراعة القديم في مركز غاليري سمعان.



واتفق الجانبان على متابعة التنسيق الميداني والفني بين الفرق المختصة تمهيداً لوضع خطة عمل مشتركة.