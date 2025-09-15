سلام يبحث مع المعنيين في السراي حلولًا لأزمة نفايات بيروت ويقرّ إجراءات لضبطها

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا في السراي الكبير خُصّص لمعالجة أزمة النفايات في العاصمة بيروت، بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان.



كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة “رامكو” السيد وسيم عماش، والمدير العام السيد وليد بوسعد، ونائب المدير العام السيد ربيع عماش.



وقد تقرّر في ختام الاجتماع:

إصدار تعليمات واضحة لأصحاب المصالح الكبيرة بضرورة التقيّد بمواعيد رمي النفايات.

العمل على زيادة عدد المستوعبات في مختلف أحياء العاصمة.

تكليف الشرطة البلدية بمتابعة وضبط مسألة النبّاشين.

متابعة موضوع رمي الجيف والمخلّفات الحيوانية في خارج الاماكن المحددة لذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.