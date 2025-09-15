معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات

أكّدت معلومات الـLBCI أنّ مباحثات الرئيس جوزاف عون والرئيس السوريّ أحمد الشرع كانت جيدة.



وأوضحت المعلومات أنّها قضت إلى الاتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات، واعادة تفعيل اللجان.



وتناول الرئيس عون ملف ترسيم الحدود وعودة النازحين والتعاون الاقتصاديّ، وفق ما كشفت المعلومات.



كما تناول التعاون القائم بين البلدين في ملف أمن الحدود، وسيتم البحث في ملف المعتقلين حيث أن الملف يحتاج الى معالجة قضائية.