إجتماعات لوزير الطاقة مع "كهرباء فرنسا" و"توتال"

عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي أمس، إجتماعات مطولة في باريس مع المسؤولين في مؤسسة كهرباء فرنسا EDF وفي شركة "توتال - إنرجيز" حيث تناول البحث الملفات المشتركة.