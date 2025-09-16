الأخبار
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان

أخبار لبنان
2025-09-16 | 06:41
مشاهدات عالية
سلام التقى المطيري... منظمة العمل العربية تطلق مشاريع لدعم سوق العمل في لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا، المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري في حضور وزير العمل محمد حيدر.

وبعد اللقاء، قال المطيري: "تشرّفنا بلقاء الرئيس سلام للبحث في ما يمكن أن تقدّمه منظمة العمل العربية لدعم أطراف الإنتاج في الجمهورية اللبنانية، ومن خلال علاقتنا المستمرة بالمنظمة عبر وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال، جرى البحث في سبل تعزيز العمل العربي المشترك في لبنان وفي الوطن العربي".
 
وأضاف: "تم التوافق على إطلاق عدد من المشاريع التي تخدم أطراف الإنتاج الثلاثة، وتساهم في مكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة، في ظل التحديات التي تواجهها الدول العربية كما سائر دول العالم، خصوصاً في التعامل مع التحوّل الرقمي الذي يحل تدريجياً مكان الوظائف التقليدية القديمة".

واتفقنا على مواصلة اللقاءات، كما تم تكليف وزير العمل بمتابعة الاجتماعات مع منظمة العمل العربية لتقديم برامج تصب في خدمة الشعب اللبناني. 

من ناحيته، لفت الوزير حيدرالى أن المدير العام لمنظمة العمل العربية أكد الدعم اللامحدود لوزارة العمل وللحكومة اللبنانية من أجل تطوير أساليب العمل، وتدريب كوادر الوزارة على التقنيات الحديثة وإدارة التكنولوجيا الرقمية.

ووجه حيدر تحية تقدير للمنظمة لتعاونهم، مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة لقاءات إضافية، إلى جانب تنظيم دورات جديدة لتدريب مفتشي وزارة العمل على الأساليب الحديثة، فضلاً عن عقد ندوات في لبنان بالتنسيق مع منظمة العمل العربية".

المفتي الرفاعي

ثم استقبل الرئيس سلام مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ ايمن الرفاعي على رأس وفد كبير من منطقة البقاع الشمالي يشمل رؤساء البلديات والمخاتير ولجنة الزكاة وائمة المساجد وفاعليات المنطقة.

وبعد اللقاء، قال المفتي الرفاعي: "قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس لا شك أننا نمر بأيام صعبة جدا، فالمطلوب اليوم أن تقف مع هذه الحكومة في كل الإجراءات التي تقوم فيها والتي تعيد انتظام مؤسسات الدولة وتضعها على السكة الصحيحة وتعالج الكثير من الملفات الشائكة الذي مضى عليها عقد وعقدان وأكثر ولم تكن تحل، لذلك يجب ان نتفاءل خيرا ونقول بأن الأمور تتجه إلى الطريق الصحيح والسليم بالرغم من كل التحديات الصعبة، ونحن دائما نلقى اذانا صاغية من دولة الرئيس لمتابعة كافة الشؤون التي تتعلق  بمنطقتنا سواء كانت مطلبية أو إنمائية".

وأضاف: "المطلوب الوقوف إلى جانب الدولة وإلى جانب الحكومة والتماهي قدر المستطاع مع المشاريع التي تقوم بها والسياسات التي ترسمها، لأننا نعتبر في ذلك خلاص لهذا الوطن ومحاولة إعادة النهضة به من جديد، لأن ما مررنا به كان قاسيا وصعبا، وبالتالي يجب أن تضامن ونتكافل ونتعاون على قاعدة احترام المؤسسات و الرموز والرؤساء".

واستقبل رئيس الحكومة السفيرين اللبنانيين المعيّنين في كل من البرازيل إلياس نقولا، وباكستان عبد العزيز عيس، وذلك قبيل انتقالهما إلى مقري عملهما لتسلّم مهامهما الجديدة.

